Футбол
«Ювентус» включился в борьбу за НеймараГазета.Ru 05:15
Руководство туринского "Ювентуса" заинтересовалось нападающим французского "Пари Сен-Жермен" Неймаром, сообщает AS. По информации источника, "бьянеонери" готовы включить в контракт по футболисту своего нападающего Пауло Дибалу и €100 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла в 25 лет
Обновлено в 04:56
Футбол
Спартак — ЦСКА 2:1
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Макрон по-русски написал о европейской России
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.
Обновлено в 07:07
Политика
Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.
Обновлено 18 августа в 17:14
Происшествия
Пираты, похитившие троих россиян у берегов Камеруна, не вышли на связь
Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска - капитана, старшего помощника и старшего механика.
Обновлено вчера в 06:05
Религия
Поклонская рассказала об исцелении с помощью явившегося ей святого
Накануне «URA.RU» сообщало, что Наталья Поклонская приезжала 18 августа в Среднеуральский женский монастырь, чтобы помириться с отцом Сергием и вернуть ему перстень Николая II.
Обновлено в 05:47
Политика
В Кремле оценили испытание в США запрещенной ДРСМД ракеты
Испытания Вашингтоном крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), свидетельствуют о давнем намерении США разрушить соглашение.
Обновлено в 07:34
Культура
Паспарту из «Форта Боярд» приедет в Кронштадт на экскурсию
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Кино
«Союзмультфильм» представил новый мультфильм с Чебурашкой
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций
Ранее еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали выходить на связь — это станции в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.
Обновлено в 06:36
Финансы
В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгода
Российские банки в январе - июле 2019 года заработали 1,178 трлн руб. против 776 млрд руб. годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ.
Обновлено в 07:09
Общество
«Дача Сердюкова» осталась застройщику
15-ый апелляционный арбитражный суд согласился с коллегами из Краснодарского арбитража касательно решения по так называемой даче Сердюкова на берегу моря – недалеко от Анапы, и отказал в истребовании участка из владения ООО «Ситиинжиниринг».
Обновлено в 06:22
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Политика
Участники профсоюза «Учитель» отказались работать на выборах в Мосгордуму
В Москве члены профсоюза "Учитель" решили не участвовать в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму и призвали других учителей поступить так же.
Обновлено в 05:46
Энергетика
Украина закупила в Колумбии более 300 тыс. тонн угля
Украинская компания ДТЭК Рината Ахметова для прохождения предстоящего отопительного периода заключила контракт на поставку более 300 тыс. тонн угля из Колумбии.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Пропавшую в Нижегородской области девочку ищут около 700 человек
Обновлено вчера в 15:46
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским
Телефонный разговор между Зеленским и Путиным состоялся 7 августа.
Обновлено в 08:09
Политика
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Обновлено вчера в 08:53
Футбол
Роббен намерен отдохнуть от футбола полгода-год
Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассказал, чем он собирается заниматься после завершения карьеры.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
В «Роскосмосе» озвучили вариант названия для перспективного космического корабля
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация рассматривает название «Орел» для перспективного космического корабля, который на стадии разработки носит название «Федерация».
Обновлено в 08:18
Политика
Песков оценил ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов, например «Фризиума».
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии
Российская эстрадная певица Алена Апина накануне своего юбилея сделала настоящий подарок поклонникам.
Обновлено в 03:47
Происшествия
СМИ опубликовали видео встречи жителей с военным после взрыва под Северодвинcком
Издания Newsader и «Радио Свобода» опубликовали видео, предположительно снятое на встрече военного с жителями архангельского поселка Ненокса, на которой обсуждались последствия после взрыва на полигоне.
Обновлено вчера в 16:49
Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России
Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Прибыль Xiaomi во втором квартале не оправдала прогнозов
Прибыль китайского производителя электроники Xiaomi Corp не оправдала ожиданий во втором квартале 2019 года на фоне слабого спроса на смартфоны в условиях замедления экономики КНР.
Обновлено в 07:52
Финансы
Датский банк введет отрицательную ставку по ипотеке и по депозитам
Отрицательная ставка по ипотеке предполагает, что банк платит клиентам за то, что они берут кредит.
Обновлено в 05:14
Транспорт
«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин
Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:54