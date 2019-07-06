Футбол
«Ювентус» включился в борьбу за ЛукакуЕвро-футбол.ру 02:36
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку попал в сферу интересов очередного итальянского топ-клуба, рапортует Sky Sport Italia. Заполучить бельгийского форварда в свои ряды планирует туринский "Ювентус". В борьбе за 26-летнего игрока "старая синьора" столкнется с миланским "Интером" и "Наполи".
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:43, Вашингтон
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