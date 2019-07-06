Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку попал в сферу интересов очередного итальянского топ-клуба, рапортует Sky Sport Italia. Заполучить бельгийского форварда в свои ряды планирует туринский "Ювентус". В борьбе за 26-летнего игрока "старая синьора" столкнется с миланским "Интером" и "Наполи".

«Ювентус» включился в борьбу за Лукаку

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