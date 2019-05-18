Футбол

«Ювентус» ведет переговоры с СарриSoccer.ru 01:38

Sportitalia сообщает, что наставник "Челси" в данный момент ведет переговоры с "бьянконери". В Турине Сарри сможет вновь поработать с нападающим Гонсало Игуаином, который также покинет "Челси".
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Сарри, Дешам или Каррера. Кто будет новым главным тренером «Ювентуса»

Sport24.ru05:05

«Ювентус» ведёт переговоры с Сарри

Metaratingsвчера в 11:28

СМИ: Сарри ведет переговоры с «Ювентусом»

Газета.Ru01:41

«Ювентус» ведет переговоры с Сарри

Soccer.ru01:38

Источник: Сарри ведёт переговоры с «Ювентусом»

Чемпионат00:50

СМИ: новым главным тренером «Ювентуса» может стать Сарри

REGNUM03:05
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Хоккей

Чемпионат мира. Сборная России одержала волевую победу над Латвией

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе одержала волевую победу над национальной командой Латвии со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33), а у проигравших единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис (10).
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Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

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В Крыму почтили память жертв депортации

В Крыму проходят траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации.
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Общество

Директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media вызвали в полицию после протестов в Екатеринбурге

Журналиста и директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media Рината Низамова вызвали на беседу с полицией в качестве свидетеля после массовых акций протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве

На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
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Сергей Лазарев сделал откровенное селфи перед финалом Евровидения

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Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
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Транспорт

В Минтрансе рассказали о степени готовности трассы «Таврида» в Крыму

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Происшествия

Соловьев придумал, где найти деньги на повышение пенсий и зарплат

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал новый рекорд в России по взяткам, установленный главой отдела ФСБ полковником Кириллом Черкалиным, у которого, по информации СМИ, изъяли 12 млрд рублей – на 3 млрд рублей больше, чем нашли у бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 08:19
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Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн

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Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы

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Обновлено в 07:54
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли в ДТП с грузовиком

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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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