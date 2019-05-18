«Ювентус» ведет переговоры с СарриSoccer.ru 01:38

Sportitalia сообщает, что наставник "Челси" в данный момент ведет переговоры с "бьянконери". В Турине Сарри сможет вновь поработать с нападающим Гонсало Игуаином, который также покинет "Челси".

Хоккей Чемпионат мира. Сборная России одержала волевую победу над Латвией В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе одержала волевую победу над национальной командой Латвии со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33), а у проигравших единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис (10).

Общество В Крыму почтили память жертв депортации В Крыму проходят траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации.

Спорт Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения 18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.

Общество Директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media вызвали в полицию после протестов в Екатеринбурге Журналиста и директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media Рината Низамова вызвали на беседу с полицией в качестве свидетеля после массовых акций протеста в Екатеринбурге.

Происшествия Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.

Общество Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.

Происшествия Соловьев придумал, где найти деньги на повышение пенсий и зарплат Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал новый рекорд в России по взяткам, установленный главой отдела ФСБ полковником Кириллом Черкалиным, у которого, по информации СМИ, изъяли 12 млрд рублей – на 3 млрд рублей больше, чем нашли у бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко.

Авто Эксперты назвали 9 способов сохранить автомобиль новым Эксперты назвали 9 способов содержать машину в «блестящем» состоянии в течение нескольких лет владения.

Футбол Особое мнение: Арсений Веснин Люди, которые выросли в Сибири, они меня поймут, потому что Сибирь - это особый российский регион.

Транспорт British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.

Экономика Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.

Шоу-бизнес Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На» Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.

Политика Указ Зеленского о роспуске Рады назвали фейком Указ избранного президента Украины Владимира Зеленского о планируемом роспуске Верховной Рады, текст которого появился в СМИ, не соответствует действительности.

Политика Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.

Общество Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Происшествия В Сургуте отложили вылет самолета «ЮТэйр» из-за технических проблем Вылет самолета авиакомпании "ЮТэйр" из Сургута в Сочи в субботу был отложен на несколько часов из-за технических проблем, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Политика Порошенко дал несколько советов Зеленскому Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.