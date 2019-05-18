Футбол
«Ювентус» ведет переговоры с СарриSoccer.ru 01:38
Sportitalia сообщает, что наставник "Челси" в данный момент ведет переговоры с "бьянконери". В Турине Сарри сможет вновь поработать с нападающим Гонсало Игуаином, который также покинет "Челси".
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Хоккей
Чемпионат мира. Сборная России одержала волевую победу над Латвией
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе одержала волевую победу над национальной командой Латвии со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33), а у проигравших единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис (10).
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