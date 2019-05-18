Футбол
«Ювентус» ведет переговоры с СарриSoccer.ru 01:38
Sportitalia сообщает, что наставник "Челси" в данный момент ведет переговоры с "бьянконери". В Турине Сарри сможет вновь поработать с нападающим Гонсало Игуаином, который также покинет "Челси".
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Лазарев выступил во втором полуфинале «Евровидения»
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Проверка успеваемости. Как сейчас выглядит эспланада, и успеют ли ее открыть ко Дню города?
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Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
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Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
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Жители Крыма вспоминают жертв депортации
Траурные мероприятия, посвященные 75-летию депортации народов Крыма, пройдут сегодня во всех во всех муниципальных образованиях республики.
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Конспирологи: конец света произойдет в июне и начнется с России
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Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
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Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая сумела ввести в мире моду на нестандартные фигуры, показала в "Инстаграме" фотографию новорожденного сына.
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Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с США
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что Боливарианская республика готова сесть за стол переговоров с США.
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Проявился проект указа Зеленского о роспуске Рады
В Сети появился проект указа о досрочном роспуске Верховной рады, подготовленный командой избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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Происшествия
Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь
Обновлено вчера в 13:54
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Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
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Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие
Балтийский флот отмечает 316-ю годовщину со дня основания
На сегодняшний день силы флота принимают активное участие в проведении заводских ходовых испытаний новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» и корвета проекта 20385 «Гремящий», которые проходят в морских полигонах Балтийского флота.
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"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
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В Словакии продолжается чемпионат мира по хоккею.
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Названы симптомы по определению заболевания печени
Медики назвали симптомы, помогающие определить заболевание печени.
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России вернули право голоса в ПАСЕ
Совет Европы вернул России право голоса в Парламентской ассамблее. Такое решение принял комитет министров Совета в Хельсинки.
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