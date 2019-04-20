«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболуВести.Ru 15:06

В итальянской футбольной Серии "А" досрочно стал известен победитель турнира. В 33-м туре чемпионата Италии туринский "Ювентус" победил на своем поле "Фиорентину" (2:1) и выиграл скудетто. Этот титул стал для "Старой синьоры" восьмым подряд и 35-м за всю историю клуба.

«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

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