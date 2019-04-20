«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболуВести.Ru вчера в 15:06

В итальянской футбольной Серии "А" досрочно стал известен победитель турнира. В 33-м туре чемпионата Италии туринский "Ювентус" победил на своем поле "Фиорентину" (2:1) и выиграл скудетто. Этот титул стал для "Старой синьоры" восьмым подряд и 35-м за всю историю клуба.

«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

Экономика Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка» Печерский суд Киева расторгнул договор личного поручительства олигарха и экс-совладельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка", полученным до вхождения государства в капитал банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).

Политика Пушков прокомментировал отказ суда снять Зеленского с выборов Российский сенатор Алексей Пушков назвал предсказуемым решение суда Киева об отклонении иска с требованием отменить регистрацию Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

Происшествия Под Псковом принудительно посадили самолет, нарушивший границу 18 апреля в Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший государственную границу, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Шоу-бизнес «Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.

Шоу-бизнес Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.

Политика Голосование на выборах президента Украины стартовало в Австралии Первый избирательный участок, организованный для голосования на выборах президента Украины, начал свою работу в посольстве страны в Австралии, сообщает "Европейская правда".

Политика Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи».

Шоу-бизнес Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.

Происшествия Стрелявшего по подросткам в Москве мужчину задержали Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего из травматики по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Общество Гороскоп: дев может подвести здоровье, близнецы устраивают шопинг ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.

Космос Ученые: Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной Российские и американские ученые выдвинули гипотезу о том, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и ее жителями.

Происшествия Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.

Музыка Дочь Алсу раскритиковали за исполнение песни Юлии Началовой Девочка исполнила песню Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта. Однако выступление разозлило зрителей.

Общество Названы пять самых опасных животных России Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.

Армия и оружие 23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь.

Авто Zotye готовит к продажам «убийцу» кроссовера Mazda CX-4 Новый купе-кроссовер Traum Meet 5 от Zotye, призванный стать «убийцей» Mazda CX-4 на китайском рынке, поступит в продажу этим летом.

Происшествия Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.