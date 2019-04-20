«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболуТАСС 13:55

"Наполи" свой матч 33-го тура проведет в понедельник на своем поле против "Аталанты". "Ювентус" является самым титулованным клубом Италии. Команда стала чемпионом страны в 35-й раз, причем титул победителя чемпионата Италии завоевывает в восьмой раз кряду.

«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

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