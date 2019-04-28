«Ювентус» в ранге чемпиона поделил очки с «Интером»Евро-футбол.ру вчера в 16:25

Туринский "Ювентус" провёл первый матч в ранге чемпиона. Расслабиться не дал принципиальный соперник – "Интер".

«Ювентус» в ранге чемпиона поделил очки с «Интером»

Политика Украинцам могут упростить получение российского гражданства Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 24 апреля, стало известно о том, что Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.

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Шоу-бизнес Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.

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Происшествия На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.

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Кино «Мстители: Финал» установили рекорд в мировом прокате Завершающая часть супергеройской серии фильмов от Marvel "Мстители: Финал" в первые дни проката собрала по всему миру 644 миллиона долларов и побила рекорд, установленный предыдущей частью киносаги.

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