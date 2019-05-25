«Ювентус» в последнем матче сезона проиграл «Сампдории»Советский спорт 14:05

Напомним, что досрочно ставший чемпионом Ювентус завершил чемпионат, имея в активе 90 очков.

Все про Спорт ру

Футбол Московское «Торпедо» вышло в ФНЛ "Торпедо" под руководством тренера Игоря Колыванова заняло первое место в зоне "Центр" Профессиональной второй лиги (второй дивизион) и завоевало путевку в ФНЛ.

Шоу-бизнес Беременная дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж В первом браке с балериной Светланой Ивановой мужчина воспитывал дочь Марию, которую женщина родила задолго до знакомства с ним.

Происшествия Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.

Автоспорт Даниил Квят завершил Гран-при Монако седьмым, Хэмилтон первый В Монте-Карло завершился очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула 1" – Гран-при Монако.

Армия и оружие Китайские СМИ высоко оценили перспективы экспорта ЗРК С-500 Журналисты китайского издания Sohu высоко оценили систему противовоздушной обороны России, которая считается самой мощной на сегодняшний день во всем мире.

Политика Гройсман попросит Раду уволить его с должности премьера Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о своем намерении обратиться в парламент страны с просьбой уволить его с занимаемой должности.

Футбол Сборная Сенегала нанесла поражение Колумбии, Италия обыграла Эквадор Сборная Сенегала одержала победу над командой Колумбии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу (U-20).

Происшествия За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.

Политика Пикетчики в Волгограде раскритиковали политику Путина Как писал "Кавказский узел", группа волгоградских активистов регулярно проводит одиночные пикеты против политики правительства России.

Авто Увлекательный видеотур: как производят моторы V8 AMG Увлекательный видеотур по фабрике демонстрирует много интересных фактов о работе предприятия.

Космос Огненные шары осветили небо над Австралией Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".

Политика Евреев предостерегли от ношения кипы в Германии Глава немецкой государственной комиссии по антисемитизму Феликс Кляйн отметил растущее количество преступлений, совершаемых против евреев в Германии.

Политика Партия Курца лидирует в Австрии на выборах в Европарламент В связи со сложившейся в стране ситуацией политологи и институты общественного мнения не решались прогнозировать исход европейских выборов в Австрии, но все были едины в том, что выборы в Европарламент станут проверкой перед досрочными парламентскими выборами в самой Австрии, намеченных на сентябрь.

Политика Адвокат украинских моряков прокомментировал решение трибунала ООН Ранее News.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Гаджеты Названы три весомые причины, почему американцы не обновляют смартфоны Названы три весомые причины, по которым американцы не спешат обновлять свои смартфоны.

Гаджеты Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS Компания Intel пополнила ассортимент процессоров моделью Core i9-9900KS.

Политика Ледокол «Урал» спущен на воду в Петербурге Новый серийный универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22220 был спущен на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая.

Хоккей Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.

Происшествия В Киеве новый стеклянный мост треснул на второй день после открытия В Киеве между аркой Дружбы народов и парком «Владимирская горка» треснул новый стеклянный пешеходно-велосипедный мост на второй день после открытия.

Музыка Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса» В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее.