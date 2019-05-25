Футбол

«Ювентус» в последнем матче сезона проиграл «Сампдории»Советский спорт 14:05

Сампдория — Ювентус
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Луиджи Феррарис»
52′
Даниэле Ругани
Гастон Рамирес
Джанлука Капрари
58′
59′
Эмре Джан
Manolo Portanova
65′
Джорджо Кьеллини
Леонардо Бонуччи
Эдгар Баррето
Роналдо Виейра Нан
70′
75′
Матеус Перейра
Ханс Николусси-Кавилья
Фабио Куальярелла
Маноло Габбьядини
78′
Грегуар Дефрель
84′
Джанлука Капрари
90′+1′
90′+3′
Manolo Portanova
Напомним, что досрочно ставший чемпионом Ювентус завершил чемпионат, имея в активе 90 очков.
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