Футбол
«Ювентус» в последнем матче сезона проиграл «Сампдории»Советский спорт вчера в 14:05
|52′
Даниэле Ругани
Гастон Рамирес
Джанлука Капрари
|58′
|59′
Эмре Джан
Маноло Портанова
|65′
Джорджо Кьеллини
Леонардо Бонуччи
Эдгар Баррето
Роналдо Виейра Нан
|70′
|75′
Матеус Перейра
Ханс Николусси-Кавилья
Фабио Куальярелла
Маноло Габбьядини
|78′
Грегуар Дефрель
|84′
Джанлука Капрари
|90′+1′
|90′+3′
Маноло Портанова
|53%
|Владение мячом
|47%
|87%
|Процент точных передач
|87%
|9
|Удары в сторону ворот
|5
|3
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|5
|7
|Угловые
|6
|11
|Отборы
|9
|6
|Фолы
|13
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Сампдория
Расстановка 4‑3‑1‑2
33
Кабрал
24
Берешиньски
15
Колли
25
Феррари
7
Сала
10
Прат
4
Виейра
17
Капрари
16
Линетти
92
Дефрель
23
Габбьядини
21
Пинсольо
4
Касерес
24
Ругани
19
Бонуччи
2
Де Шильо
16
Куадрадо
30
Бентанкур
34
Портанова
41
Николусси-Кавилья
10
Дибала
18
Кин
Ювентус
Расстановка 4‑4‑2
Напомним, что досрочно ставший чемпионом Ювентус завершил чемпионат, имея в активе 90 очков.
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