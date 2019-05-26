Футбол

«Ювентус» в последнем матче сезона проиграл «Сампдории»Советский спорт вчера в 14:05

Сампдория — Ювентус
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Луиджи Феррарис»
52′
Даниэле Ругани
Гастон Рамирес
Джанлука Капрари
58′
59′
Эмре Джан
Маноло Портанова
65′
Джорджо Кьеллини
Леонардо Бонуччи
Эдгар Баррето
Роналдо Виейра Нан
70′
75′
Матеус Перейра
Ханс Николусси-Кавилья
Фабио Куальярелла
Маноло Габбьядини
78′
Грегуар Дефрель
84′
Джанлука Капрари
90′+1′
90′+3′
Маноло Портанова
Напомним, что досрочно ставший чемпионом Ювентус завершил чемпионат, имея в активе 90 очков.
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