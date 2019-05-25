«Ювентус» в последнем матче сезона проиграл «Сампдории»Советский спорт 14:05

Напомним, что досрочно ставший чемпионом Ювентус завершил чемпионат, имея в активе 90 очков.

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Политика Тысячи жителей Донецка почтили память жертв первого артобстрела Около 5 тысяч человек собрались в центре Донецка на траурный митинг по случаю пятилетия со дня первого удара артиллерии по городу, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя организаторов.

Музыка Дочь Алсу не пришла на повторный финал шоу «Голос. Дети» В конце эфира Константин Эрнст признал, что в первом финале было незаконное вмешательство в голосование, а дальше ошарашил фразой: «Но мы не знаем, кто и зачем это сделал».

Происшествия В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева Россиянина Алексея Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.

Происшествия В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони Во время погони водитель иномарки остановился на красный свет, и, когда сотрудники ГИБДД попытались задержать его, он вывернул руль вправо и наехал на инспектора.

Футбол Завершился чемпионат России по футболу Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.

Политика Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.

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Футбол В Санкт-Петербурге прошёл чемпионский парад «Зенита» Футболисты «Зенита» в честь победы в Российской премьер-лиге (РПЛ) провели чемпионский парад в Санкт-Петербурге.

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Футбол «Спартак» обратился к фанатам после финиша РПЛ Московский «Спартак» на своем официальном сайте опубликовал обращение к поклонникам красно-белых.

Политика Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.

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Гаджеты Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10 Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.

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Армия и оружие В Сирии пять мирных жителей Скальбии погибли при обстреле боевиков Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики обстреляли населённый пункт Скальбия, в результате чего погибли пять мирных жителей, 12 получили ранения.

Происшествия В Ногинске бродячая собака напала на двухлетнего ребенка Бродячая собака напала на двухлетнего ребенка в подмосковном Ногинске.

Шоу-бизнес Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.