Футбол

«Рома» чаще всех обыгрывала «Ювентус» в Серии А за 4 последних сезонаБомбардир.ру 01:23

Рома — Ювентус
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Эдин Джеко
51′
Лоренцо Пеллегрини
Бриан Кристанте
67′
71′
Миралем Пьянич
Родриго Бентанкур
74′
Эмре Джан
Николо Дзаньоло
75′
Джастин Клюйверт
Дженгиз Ундер
78′
Алессандро Флоренци
79′
84′
Блез Матюиди
Алекс Сандро
85′
Маттиа Де Шильо
Жоау Канселу
Александар Коларов
90′+1′
Эдин Джеко
90′+2′
В матче 37-го тура Серии А «Ювентус» в гостях проиграл «Роме» со счeтом 0:2. Как сообщает Opta, это третье поражение туринцев от римлян за последние четыре сезона.
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