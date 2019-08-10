Футбол
«Ювентус» уступил «Атлетико». Роналду ушел с поля без головSoccer.ru вчера в 14:04
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«Атлетико» — «Ювентус». Прогноз (к. 4.6) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 10 августа 2019 года
LiveSport.ru09 августа в 01:03
Прогноз на матч «Атлетико» - «Ювентус»: чья очередь показывать свое достоинство?
Legalbet09 августа в 04:03
В Португалии создали нового Криштиану. Жоау Феликс обыграл самого Роналду
Спорт-Экспрессвчера в 15:10
«Атлетико Мадрид» - «Ювентус» - прогноз и ставка на матч Международного Кубка чемпионов
ODDS.ru08 августа в 12:24
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:34, Вашингтон
Общество
Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова
Обновлено вчера в 08:07
Технологии
Как паранойя американских военных привела к изобретению интернета
Думаю, начать следует с сообщения, которое вам не понравится: Интернет и Паутина — разные вещи.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
В ДТП с автобусом на Ленинградском шоссе пострадали 8 человек
В лобовом столкновении в семи километрах от города Ахтубинс погибли три человека, в том числе ребенок 2015 года рождения, двое пострадали.
Обновлено вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Наргиз после скандала с Фадеевым собралась в монастырь
7 августа стало известно, что продюсерский центр курганца Макса Фадеева MALFA разорвал контракт с певицей Наргиз и попытался сорвать гастроли певицы Наргиз.
Обновлено вчера в 19:46
Здоровье
В Омске собирают подписи против закрытия больницы Водников
В паблике «Голос Омска» соцсети ВКонтакте появилось сообщение о закрытии больницы Водников.
Обновлено вчера в 13:47
Гаджеты
Huawei презентовала новую операционную систему Harmony OS
Как сообщает ТАСС, создание китайской компанией новой операционной системы преследует цель создания альтернативы ОС Android.
Обновлено 09 августа в 10:06
Религия
В чем и кому помогает святитель Николай Чудотворец
Обновлено вчера в 19:58
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено в 00:29
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол
Борис Ротенберг: «Была мысль пригласить в „Сочи“ Мхитаряна»
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг в интервью программе "Инсайдеры" сообщил, что думал о приобретении у лондонского "Арсенала" полузащитника Генриха Мхитаряна.
Обновлено вчера в 16:08
Космос
Ненужного Роскосмосу робота отправят в коммерцию
Обновлено вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Архивное фото Лолиты с Цекало и дочерью Евой появилось в Сети
На фан-странице певицы Лолиты Милявской в соцсети Instagram появилась редкая архивная фотография.
Обновлено вчера в 23:08
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:33
Общество
Немецкий канатоходец прошел над Пермью и установил рекорд
Немецкий канатоходец Фриди Куни установил новый мировой рекорд, пройдя по канату над Пермью, передает РЕН.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Астраханской области
Четыре человека стали жертвами ДТП в Астраханской области. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Обновлено вчера в 08:37
Здоровье
Учёные назвали популярные овощи, которые вредят здоровью
Некоторые популярные овощи могут навредить организму, отмечают специалисты.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено вчера в 09:47
Футбол
Тренер «Атлетико» Симеоне оценил игру Фелиша в матче с «Ювентусом»
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением об игре Жоау Фелиша в матче Международного кубка чемпионов против туринского "Ювентуса".
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Обновлено вчера в 15:15
Единоборства
Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш
Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
Обновлено в 00:54
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено вчера в 11:59
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено 09 августа в 08:07
Армия и оружие
В КНДР испытано новое оружие под руководством Ким Чен Ына
Успешные испытания нового оружия проведены в КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына, сообщает 11 августа Центрально телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 01:05
Музыка
Фестиваль «Ruskeala Symphony» открылся грандиозным концертом
Обновлено вчера в 09:34