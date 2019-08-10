Футбол

«Ювентус» уступил «Атлетико». Роналду ушел с поля без головSoccer.ru вчера в 14:04

"Атлетико" оказался сильнее "Ювентуса" в рамках МКЧ.
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