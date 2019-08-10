Футбол
«Ювентус» уступил «Атлетико». Роналду ушел с поля без головSoccer.ru 14:04
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Прогноз на матч «Атлетико» - «Ювентус»: чья очередь показывать свое достоинство?
Legalbetвчера в 04:03
«Атлетико Мадрид» - «Ювентус» - прогноз и ставка на матч Международного Кубка чемпионов
ODDS.ru08 августа в 12:24
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:29, Вашингтон
Происшествия
В пригороде Осло произошла стрельба в мечети
Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено в 11:44
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Сухогруз с пшеницей сел на мель на Дону
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6 вещей, которые врач не имеет права делать на приеме
В законе четко прописано, что медработники не имеют права отказать тем, кому требуется экстренная помощь.
Обновлено в 15:11
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В Совфеде раскритиковали олимпийскую карту Японии с Южными Курилами
Обновлено вчера в 03:08
Общество
Пугающая деталь на фото девочки чуть не погубила ее
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Политика
Украина упустила шанс на членство в ЕС 15 лет назад
Пятнадцать лет назад, вероятно, еще имелся хоть какой-то шанс стать членом Евросоюза.
Обновлено в 09:00
Футбол
«Бенфика» Злобина в 1-м туре чемпионата Португалии разгромила «Пасуш де Феррейра»
В 1-м туре чемпионата Португалии "Бенфика" дома разгромила "Пасуш де Феррейра" – 5:0. Дублем отметился Пиззи, также голы на счету Хариса Сеферовича, Нуну Тавареша и Карлоса Винисиуса.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие
Сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене, сообщил источник
Обновлено в 14:26
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Горящая на МКАД Tesla попала на видео
Обновлено в 16:45
Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено вчера в 08:07
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Политика
Путин приехал на байк-шоу на мотоцикле «Урал»
Президент Владимир Путин приехал на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал".
Обновлено в 11:55
Политика
Мадуро направит в ООН письмо «миллионов» граждан против санкций США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что направит Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу обращение, подписанное «миллионами» венесуэльцев, выступающих против санкций США.
Обновлено 08 августа в 21:29
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено вчера в 23:14
Наука
На дне Эгейского моря нашли останки доисторического корабля
Кроме якоря специалисты нашли и остатки пяти кораблей, затонувших в античный период (середина III века до нашей эры, тогда в Эгейском море доминировал флот Птолемеев и Антигонидов).
Обновлено в 07:08
Религия
РПЦ изложила условия для принятия экзархата русских приходов
Русская православная церковь (РПЦ) назвала условия, при которых она готова принять в свой состав Архиепископию русских приходов в Западной Европе.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Telegram стер слитую базу данных участников протестных акций в Москве
Обновлено вчера в 18:23
Футбол
Линекер заявил, что Месси лучше Криштиану Роналду
Если же вы скажете что-то восторженное о Месси, а я это часто делаю, по вашу душу придут уже поклонники Роналду.
Обновлено в 18:08
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 был стальным, а стал алюминиевым
В рекламном ролике и на сайте производителя тоже указали, что смартфоны получили стальную рамку.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Франция созвала Совбез ООН по Ливии
Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Политика
В Госдуме не исключили применения против РФ климатического оружия
Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием.
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Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Музыка
Сегодня: Оскару Кучере - 45
39 лет актрисе Доминик Суэйн.44 года актёру Кейси Аффлеку.50 лет певице Таните Тикарам.55 лет назад умер автор романов о Джеймсе Бонде Ян Флеминг (1908-1964).
Обновлено в 17:22
Технологии
Как паранойя американских военных привела к изобретению интернета
Думаю, начать следует с сообщения, которое вам не понравится: Интернет и Паутина — разные вещи.
Обновлено в 17:37
Футбол
Сулейманов критично отнесся к стереотипу о своих голах после выхода на замену
Обновлено в 17:04
Наука
Ученые разработали новый метод обучения ИИ, вдохновившись работой мозга
Новое исследование показывает, что сверхбыстрая скорость обучения одинаково эффективна для малых и больших сетей.
Обновлено в 11:10