Футбол
«Ювентус» уступил «Атлетико». Роналду ушел с поля без головSoccer.ru вчера в 14:04
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Прогноз на матч «Атлетико» - «Ювентус»: чья очередь показывать свое достоинство?
Legalbet09 августа в 04:03
В Португалии создали нового Криштиану. Жоау Феликс обыграл самого Роналду
Спорт-Экспрессвчера в 15:10
«Атлетико Мадрид» - «Ювентус» - прогноз и ставка на матч Международного Кубка чемпионов
ODDS.ru08 августа в 12:24
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Экономика
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.
Обновлено вчера в 20:58
Шоу-бизнес
Бывшая жена Данко не может ходить из-за болезни ног
Примерно два года назад распалась семья певица Данко, который вместе с женой Наталией Устюменко воспитывал двух дочерей.
Обновлено в 02:12
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались
Обновлено в 03:35
Авто
АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB
Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек
В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.
Обновлено вчера в 21:11
Игры
GTA 5 запустили на самых низких настройках графики
Автором ролика сообщается, что он вместе со своей девушкой планировал переработать одну из кат-сцен из игры GTA 5 в программе Blender так, чтобы подогнать игру под 3D-графику при низкой детализации.
Обновлено в 00:41
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено в 00:29
Религия
Мусульмане России празднуют Курбан-байрам
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
Егор Крид украл невесту у жениха
Егор Крид украл невесту у жениха Музыкант показал фотографию со свадьбы.
Обновлено в 02:14
Футбол
«Барселона» разгромила «Наполи» в контрольном матче
Испанская «Барселона» одержала разгромную победу над итальянским «Наполи» в контрольном футбольном матче.
Обновлено в 01:03
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
Обновлено вчера в 05:44
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО
Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Обновлено в 02:54
Религия
В чем и кому помогает святитель Николай Чудотворец
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
Двигавшийся по МКАД на автопилоте автомобиль Tesla полностью сгорел после столкновения с эвакуатором.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено 09 августа в 17:23
Армия и оружие
Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Пять сотрудников Росатома погибли на полигоне под Архангельском
Обновлено вчера в 09:07
Религия
Путин и Медведев поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие
Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море
Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн.
Обновлено вчера в 19:17
Футбол
«Бавария» отказалась от приобретения Сане после полученной им травмы
По их данным, "Бавария" учла серьёзность травмы нападающего – у немца диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена – и решила отказаться от трансфера.
Обновлено в 02:28
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Монреале
В финале турнира Даниил Медведев сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Гаэль Монфис (Франция).
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Эксперт раскрыл секреты самых распространенных фамилий в России
Происхождение и значение самых распространенных в России фамилий объяснил историк, руководитель информационно-исследовательского центра «История фамилии» Владимир Максимов.
Обновлено вчера в 20:35
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22