Футбол

«Ювентус» уступил «Атлетико». Роналду ушел с поля без головSoccer.ru 14:04

"Атлетико" оказался сильнее "Ювентуса" в рамках МКЧ.
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«Атлетико» — «Ювентус» — 2:1. Видеообзор матча

Sport24.ru16:31

«Атлетико» — «Ювентус». Прогноз (к. 4.6) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 10 августа 2019 года

LiveSport.ruвчера в 01:03

Дубль Фелиша помог «Атлетико» обыграть «Ювентус»

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Два мастерских гола Фелиша — в обзоре матча «Атлетико» — «Ювентус»

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Legalbetвчера в 04:03

В Португалии создали нового Криштиану. Жоау Феликс обыграл самого Роналду

Спорт-Экспресс15:10

«Атлетико Мадрид» - «Ювентус» - прогноз и ставка на матч Международного Кубка чемпионов

ODDS.ru08 августа в 12:24
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:57, Ашберн
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Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя

Как утверждают в Киеве, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе.
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Иран показал модернизированную систему ПРО Falagh

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Войска Хафтара приняли перемирие на период Курбан-байрама

Как указывает агентство, войска правительства национального согласия (ПНС) также ранее объявили о принятии предложенного миссией ООН в Ливии перемирия.
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Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри предположил, как для туринцев сложится старт чемпионата Италии.
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В чем и кому помогает святитель Николай Чудотворец

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Минздрав назвал самые здоровые регионы

Третьей стала Курская область (116,5 тыс.), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчетность Минздрава за 2018 год.
Обновлено в 01:59
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На митинге-концерте на проспекте Сахарова насчитали 20 тысяч человек

В согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие порядка 20 тысяч человек.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

Сирийская армия окружила террористов на юге Идлиба

Обновлено в 07:28
Футбол

«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Наука

Ученые разработали новый метод обучения ИИ, вдохновившись работой мозга

Новое исследование показывает, что сверхбыстрая скорость обучения одинаково эффективна для малых и больших сетей.
Обновлено в 11:10
Политика

Аксенов заявил о провале изоляции Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что участие международных гостей в байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе свидетельствует о провале попыток «сдерживания» России и «изоляции» Крыма.
Обновлено в 14:12
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Общество

Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за ГМО

Роспотребнадзор приостановил ввоз свежей папайи из Китая с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 10:43
Экономика

Индия снизила интенсивность выбросов углекислого газа на 20%

Министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх заявил общественности, что страна добилась снижения интенсивности выбросов углекислого газа на 20%.
Обновлено в 12:32
Происшествия

В Норвегии произошла стрельба в мечети

Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Политика

Во Франции потребовали долги царской России

Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено вчера в 04:43
Религия

Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам

В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
Обновлено в 17:14
Финансы

Банк «Открытие» за I полугодие выдал кредитов юрлицам на 307 млрд руб

Банк "Открытие" за первое полугодие выдал кредитов юрлицам на 307 миллиардов рублей, сообщил член правления, руководитель корпоративного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Виктор Николаев на на V Чемпионате России "Лесоруб XXI века".
Обновлено в 08:20
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Обновлено в 11:15
Театры

Путин в Севастополе похвалил спектакль «Грифон»

Обновлено в 18:57
Происшествия

Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске

Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено вчера в 17:19
Экономика

Forbes сообщил о планах Сбербанка купить 80% «Союзмультфильма»

По данным издания, на базе «Союзмультфильма» будет создано совместное предприятие по производству контента для проекта Сбербанка.
Обновлено вчера в 00:15
Общество

Уровень Амура у Хабаровска превысил пять метров

Согласно неблагоприятному прогнозу, вода может превысить критический уровень на 50-100 см и достич отметок 650-700 см. Это приведет к затоплению четырех тысяч приусадебных участков и домов в 34 населенных пунктах Хабаровского края.
Обновлено вчера в 04:09
Политика

В Венесуэле начали сбор подписей против экономических санкций США

В Венесуэле начался сбор подписей против санкций США в отношении латиноамериканской страны.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Кино

Безруков рассказал о съемках спортивного фильма «Мистер Нокаут»

Обновлено в 11:23
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Эксперт раскрыл секреты самых распространенных фамилий в России

Ранее 10 августа был опубликован список, согласно которому самыми часто встречающимися фамилиями в РФ по-прежнему остаются Кузнецовы, Ивановы, Смирновы и Поповы.
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Сборная России по волейболу обыграла кубинцев в квалификации Олимпиады

Обновлено в 13:52
Армия и оружие

Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
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