Футбол
«Ювентус» уступил «Атлетико». Роналду ушел с поля без головSoccer.ru 14:04
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Прогноз на матч «Атлетико» - «Ювентус»: чья очередь показывать свое достоинство?
Legalbetвчера в 04:03
«Атлетико Мадрид» - «Ювентус» - прогноз и ставка на матч Международного Кубка чемпионов
ODDS.ru08 августа в 12:24
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Политика
Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя
Как утверждают в Киеве, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 20:09
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Монреале
Обновлено в 20:08
Армия и оружие
Иран показал модернизированную систему ПРО Falagh
Обновлено в 18:11
Армия и оружие
Войска Хафтара приняли перемирие на период Курбан-байрама
Как указывает агентство, войска правительства национального согласия (ПНС) также ранее объявили о принятии предложенного миссией ООН в Ливии перемирия.
Обновлено в 10:55
Футбол
Маурицио Сарри: «Обычно я плохо начинаю сезон»
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри предположил, как для туринцев сложится старт чемпионата Италии.
Обновлено в 18:14
Религия
В чем и кому помогает святитель Николай Чудотворец
Обновлено в 19:58
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы
Третьей стала Курская область (116,5 тыс.), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчетность Минздрава за 2018 год.
Обновлено в 01:59
Общество
На митинге-концерте на проспекте Сахарова насчитали 20 тысяч человек
В согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие порядка 20 тысяч человек.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Сирийская армия окружила террористов на юге Идлиба
Обновлено в 07:28
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Наука
Ученые разработали новый метод обучения ИИ, вдохновившись работой мозга
Новое исследование показывает, что сверхбыстрая скорость обучения одинаково эффективна для малых и больших сетей.
Обновлено в 11:10
Политика
Аксенов заявил о провале изоляции Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что участие международных гостей в байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе свидетельствует о провале попыток «сдерживания» России и «изоляции» Крыма.
Обновлено в 14:12
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Общество
Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за ГМО
Роспотребнадзор приостановил ввоз свежей папайи из Китая с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 10:43
Экономика
Индия снизила интенсивность выбросов углекислого газа на 20%
Министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх заявил общественности, что страна добилась снижения интенсивности выбросов углекислого газа на 20%.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Политика
Во Франции потребовали долги царской России
Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено вчера в 04:43
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам
В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
Обновлено в 17:14
Финансы
Банк «Открытие» за I полугодие выдал кредитов юрлицам на 307 млрд руб
Банк "Открытие" за первое полугодие выдал кредитов юрлицам на 307 миллиардов рублей, сообщил член правления, руководитель корпоративного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Виктор Николаев на на V Чемпионате России "Лесоруб XXI века".
Обновлено в 08:20
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Театры
Путин в Севастополе похвалил спектакль «Грифон»
Обновлено в 18:57
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске
Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено вчера в 17:19
Экономика
Forbes сообщил о планах Сбербанка купить 80% «Союзмультфильма»
По данным издания, на базе «Союзмультфильма» будет создано совместное предприятие по производству контента для проекта Сбербанка.
Обновлено вчера в 00:15
Общество
Уровень Амура у Хабаровска превысил пять метров
Согласно неблагоприятному прогнозу, вода может превысить критический уровень на 50-100 см и достич отметок 650-700 см. Это приведет к затоплению четырех тысяч приусадебных участков и домов в 34 населенных пунктах Хабаровского края.
Обновлено вчера в 04:09
Политика
В Венесуэле начали сбор подписей против экономических санкций США
В Венесуэле начался сбор подписей против санкций США в отношении латиноамериканской страны.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Кино
Безруков рассказал о съемках спортивного фильма «Мистер Нокаут»
Обновлено в 11:23
Общество
Эксперт раскрыл секреты самых распространенных фамилий в России
Ранее 10 августа был опубликован список, согласно которому самыми часто встречающимися фамилиями в РФ по-прежнему остаются Кузнецовы, Ивановы, Смирновы и Поповы.
Обновлено в 20:35
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36