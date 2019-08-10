Футбол
«Ювентус» уступил «Атлетико». Роналду ушел с поля без головSoccer.ru вчера в 14:04
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«Атлетико Мадрид» - «Ювентус» - прогноз и ставка на матч Международного Кубка чемпионов
ODDS.ru08 августа в 12:24
Прогноз на матч «Атлетико» - «Ювентус»: чья очередь показывать свое достоинство?
Legalbet09 августа в 04:03
В Португалии создали нового Криштиану. Жоау Феликс обыграл самого Роналду
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:08, Ашберн
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У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
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Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
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Подмосковный дворник задолжала около двух миллиардов рублей
Почти два миллиарда рублей пытаются взыскать судебные приставы с дворника, работающего в подмосковном Воскресенске.
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Технологии
Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse
Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei презентовала платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.
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Эксперт раскрыл секреты самых распространенных фамилий в России
Происхождение и значение самых распространенных в России фамилий объяснил историк, руководитель информационно-исследовательского центра «История фамилии» Владимир Максимов.
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Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
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Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал турнира в Монреале
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Пользователей Сети насмешило видео с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, снятое на отдыхе в Латвии.
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Симеоне назвал лучшую способность Феликса
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Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
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В Госдуме предложили способы возврата советских вкладов.
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Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено вчера в 12:20
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В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
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Мусульмане России празднуют Курбан-байрам
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В Telegram появились новые функции
В мессенджере Telegram появились новые функции. Речь идет об обновлениях, доступных на версии приложения 5.10.
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В Омске собирают подписи против закрытия больницы Водников
В паблике «Голос Омска» соцсети ВКонтакте появилось сообщение о закрытии больницы Водников.
Обновлено вчера в 13:47
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Глава Минпросвещения рассказала о новых профессиях в колледжах
Министерство просвещения России с 1 сентября 2020 года планирует исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования и добавить несколько новых.
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Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
Сухогруз с пшеницей сел на мель на Дону
Сухогруз с пшеницей сел на мель на реке Дон в Ростовской области, судоходство временно приостановлено.
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Этот вкусный продукт снизит повышенное давление без таблеток
Как оказалось, ставшие привычными и для россиян орехи кешью способны понизить повышенное артериальное давление и нормализовать работу сердечно-сосудистой системы.
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Украинцы потребовали сократить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз
Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в 70 раз.
Обновлено вчера в 07:16
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» в чемпионате Нидерландов
"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "Виллем II" в матче второго тура чемпионата Нидерландов по футболу.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
Фигуранта дела о массовых беспорядках положили в реанимацию
ТАСС напоминает, что после несогласованной акции в Москве 27 июля режиссёру выписали 20 тысяч рублей штрафа.
Обновлено вчера в 10:22
Гаджеты
Хакеры нашли единый способ взломать оборудование Intel, AMD, NVIDIA и Huawei
На конференции DEF CON 27 в Лас-Вегасе исследователи безопасности из компании Eclypsium сделали доклад о типовых уязвимостях проектирования, которые они нашли более чем в 40 драйверах уровня ядра от пары десятков различных производителей оборудования.
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Юрий Дудь, Настя Ивлеева и Wylsacom зарабатывают на YouTube столько же, сколько звезды отечественной эстрады
Известные блогеры зарабатывают практически столько же, сколько звезды отечественного шоу-бизнеса.
Обновлено в 00:15