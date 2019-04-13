«Ювентус» упустил возможность стать чемпионом досрочноЕженедельник Футбол 12:10

Туринцы упустили возможность стать чемпионами досрочно. Кроме того для «Ювентуса» это второе поражение в текущем сезоне. В прошлый раз он уступил «Дженоа» (0:2). Напомним, клуб лидирует в Серии А с 84 очками.

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