Футбол

«Ювентус» упустил возможность стать чемпионом досрочноЕженедельник Футбол 12:10

СПАЛ — Ювентус
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Паоло Мацца»
Мануэль Ладзари
28′
30′
Мойсе Кин
38′
Хуан Гильермо Куадрадо
45′+1′
Жоау Канселу
Кевин Бонифаци
49′
61′
Григорис Кастанос
Ханс Николусси-Кавилья
69′
Мойсе Кин
Стефи Мавидиди
Паскал Скьяттарелла
Мирко Вальдифьори
70′
Серджо Флоккари
74′
Серджо Флоккари
75′
81′
Андреа Бардзальи
Федерико Бернардески
Мохамед Фарес
83′
Серджо Флоккари
Васко Реджини
84′
Симоне Миссироли
87′
Андреа Петанья
Мирко Антенуччи
88′
Франческо Викари
90′+3′
Туринцы упустили возможность стать чемпионами досрочно. Кроме того для «Ювентуса» это второе поражение в текущем сезоне. В прошлый раз он уступил «Дженоа» (0:2). Напомним, клуб лидирует в Серии А с 84 очками.
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