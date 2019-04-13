Футбол
«Ювентус» упустил возможность стать чемпионом досрочноЕженедельник Футбол 12:10
Мануэль Ладзари
|28′
|30′
Мойсе Кин
|38′
Хуан Гильермо Куадрадо
|45′+1′
Жоау Канселу
Кевин Бонифаци
|49′
|61′
Григорис Кастанос
Ханс Николусси-Кавилья
|69′
Мойсе Кин
Стефи Мавидиди
Паскал Скьяттарелла
Мирко Вальдифьори
|70′
Серджо Флоккари
|74′
Серджо Флоккари
|75′
|81′
Андреа Бардзальи
Федерико Бернардески
Мохамед Фарес
|83′
Серджо Флоккари
Васко Реджини
|84′
Симоне Миссироли
|87′
Андреа Петанья
Мирко Антенуччи
|88′
Франческо Викари
|90′+3′
|43%
|Владение мячом
|57%
|83%
|Процент точных передач
|90%
|6
|Удары в сторону ворот
|2
|3
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|5
|8
|Отборы
|15
|14
|Фолы
|14
|5
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
СПАЛ
Расстановка 3‑5‑2
2
Вивиано
23
Викари
4
Чонек
14
Бонифаци
29
Ладзари
11
Мурджиа
16
Вальдифьори
6
Миссироли
93
Фарес
13
Реджини
7
Антенуччи
22
Перин
2
Де Шильо
33
Бернардески
43
Гоцци
20
Канселу
16
Куадрадо
30
Бентанкур
41
Николусси-Кавилья
37
Спинаццола
10
Дибала
40
Мавидиди
Ювентус
Расстановка 4‑4‑2
Туринцы упустили возможность стать чемпионами досрочно. Кроме того для «Ювентуса» это второе поражение в текущем сезоне. В прошлый раз он уступил «Дженоа» (0:2). Напомним, клуб лидирует в Серии А с 84 очками.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:52, Ашберн
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Обновлено в 17:04
Интернет
Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook хакерами
Хакеры получили доступ к аккаунтам пользователей в почтовом сервисе Outlook, пишет The Verge со ссылкой на уведомление Microsoft.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено в 12:57
Политика
Акционеры Facebook требуют убрать Цукерберга с поста главы правления
Акционеры Facebook требуют убрать основателя сети Facebook Марка Цукерберга с поста главы правления.
Обновлено в 19:42
Футбол
Жардим: «Судья матча отказался использовать VAR»
Во время пресс-конференции после матча "Монако" с "Реймсом" главный тренер монегасков посетовал на отказ судьи от использования системы VAR.
Обновлено в 17:27
Политика
Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников
Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни.
Обновлено в 19:36
Происшествия
В результате торнадо в Техасе погибли дети
В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено в 19:28
Музыка
Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»
Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Путешествия
Названы главные ошибки потерявшихся во время похода туристов
Важно рассказать о планируемом маршруте людям, которым турист доверяет: оставить карты местности, план поездки, время пребывания в разных местах.
Обновлено в 08:52
Общество
В России и за рубежом проходит тотальный диктант
К акции впервые присоединяются Объединенные Арабские Эмираты, Перу и Мьянма.
Обновлено в 00:14
Единоборства
Кабалоев выиграл золото ЧЕ в весовой категории до 55 кг
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Грушко: Россия отреагирует на усиление активности НАТО в Черном море
Российская Федерация, которая негативно относится к усилению активности Североатлантического альянса в Черноморском регионе, примет необходимые меры для нейтрализации угроз.
Обновлено в 13:30
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.
Обновлено в 20:03
Происшествия
В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожар
В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар.
Обновлено в 16:14
Космос
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
СМИ: запуск спутника «Благовест» с Байконура отложили до июля
Как стало известно агентству РИА Новости, запуск военного спутника "Благовест" с Байконура отложили до июля.
Обновлено в 20:25
Единоборства
Глава UFC назвал следующего соперника Нурмагомедова
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил, кто станет следующим соперником российского чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 16:03
Происшествия
У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба
В пригороде Мельбурна Праран у входа в ночной клуб произошла стрельба, несколько человек получили ранения.
Обновлено в 18:17
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Общество
Гороскоп на 14 апреля: Близнецов ждет веселье и флирт, а Рыб – романтическое знакомство
Рыбам следует иметь в виду, что очень многое из желаемого может сбыться.
Обновлено в 09:55
Политика
В Раде заявили, что французы «не умели читать» в период Киевской Руси
Киевская княжна Анна Ярославна привезла Евангелие французам, которые "не умели читать".
Обновлено в 19:39
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
После тюнинга авто следует предоставить на осмотр в ГИБДД, по итогам которого хозяину машины выдадут свидетельство или откажут в его выдаче.
Обновлено вчера в 04:31
Кино
«Звездные войны» возьмут паузу после выхода девятого эпизода
Создатели саги «Звездные войны» решили сделать перерыв после выхода девятой части в конце этого года.
Обновлено в 19:24
Происшествия
В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ
В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено вчера в 16:34
Хоккей
«Коламбус» подтвердил подписание контракта с Гавриковым
Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги "Коламбус Блю Джекетс" сообщила о подписании контракта с защитником СКА и сборной России Владиславом Гавриковым.
Обновлено в 19:34
Здоровье
Названы семь скрытых симптомов рака желчного пузыря
Человека могут мучить тошнота и рвота, частое вздутие живота. Развитие рака желчного пузыря вызывает беспричинную потерю веса.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Мэри Шум, наконец, рассказала, как назвала дочку
Сегодня Мэри, наконец, рассказала, как они решили назвать малышку.
Обновлено в 10:58
Технологии
Эксперт: разработку дронов можно ускорить с помощью белорусской компании
Российские разработчики беспилотных летательных аппаратов (БЛА) вертолетного типа могут ускорить создание дронов за счет компетенций белорусской компании INDELA, считает ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.
Обновлено в 20:15