Футбол

«Ювентус» упрочил лидерство в Серии А благодаря победе над «Интером»
РБК
16:53

Ювентус — Интер
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
Миралем Пьянич
6′
Родриго Бентанкур
54′
55′
Иван Перишич
57′
Марцело Брозович
58′
Маттео Политано
Борха Валеро
Марио Манджукич
66′
69′
Роберто Гальярдини
Бальде Кейта
Пауло Дибала
Дуглас Коста
72′
77′
Жоау Мариу
Лаутаро Хавьер Мартинес
Миралем Пьянич
Эмре Джан
82′
«Ювентус» после 15 туров продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии. Команда набрала 43 очка в 15 матчах и на 11 баллов опережает «Наполи», который сыграет свой матч 8 декабря. В активе у «Интера» 29 очков и он занимает в Серии А третье место.
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