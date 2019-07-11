Футбол

«Ювентус» улучшил своё предложение по Де ЛигтуSport.ru 05:59

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"Ювентус" продолжает переговоры по трансферу 19-летнего защитника "Аякса", Матейсу Де Лигту, об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf. По данным издания, итальянский клуб улучшил своё предложение по 19-летнему игроку в размере 67 млн.
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