Футбол
«Ювентус» улучшил своё предложение по Де ЛигтуSport.ru 05:59
"Ювентус" продолжает переговоры по трансферу 19-летнего защитника "Аякса", Матейсу Де Лигту, об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf. По данным издания, итальянский клуб улучшил своё предложение по 19-летнему игроку в размере 67 млн.
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