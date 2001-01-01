Футбол
«Ювентус» улучшил своё предложение по Де ЛигтуSport.ru 05:59
"Ювентус" продолжает переговоры по трансферу 19-летнего защитника "Аякса", Матейсу Де Лигту, об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf. По данным издания, итальянский клуб улучшил своё предложение по 19-летнему игроку в размере 67 млн.
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Как показало исследование, один из черепов принадлежал неандертальцу, жившему 170 тыс. лет назад, второй – раннему представителю современного человека в Европе, которому 210 тыс. лет, сообщает BBC News.
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Депутаты приняли решение об отставке главы Счетной палаты
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