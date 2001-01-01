Футбол

«Ювентус» улучшил своё предложение по Де ЛигтуSport.ru 05:59

"Ювентус" продолжает переговоры по трансферу 19-летнего защитника "Аякса", Матейсу Де Лигту, об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf. По данным издания, итальянский клуб улучшил своё предложение по 19-летнему игроку в размере 67 млн.
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Трансфер де Лигта в «Ювентус» близок к завершению. Игрока могут презентовать в субботу

Матч ТВ07:49

«Ювентус» улучшил своё предложение по Де Лигту

Sport.ru05:59

«Ювентус» рассчитывает в субботу объявить о переходе де Лигта за € 67 млн

Soccer.ruвчера в 19:11

«Ювентус» сделал «Аяксу» улучшенное предложение по де Лигту

Чемпионат04:33

«Ювентус» и «Аякс» не могут согласовать сумму трансфера де Лихта

Евро-футбол.ру02:41

«Ювентус» готов заплатить 67 миллионов евро «Аяксу» за де Лигта

Спорт-Экспресс02:14

«Ювентус» сделал «Аяксу» улучшенное предложение по де Лигту

Спорт день за днем04:59
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Политика

Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
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Главу театра кукол Петербурга перевели под домашний арест

Гордсуд Петербурга отменил решение о его заключении в СИЗО и перевел Калинина под домашний арест, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 08:00
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Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

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Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми

Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.
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Сделано заявление о второй беременности Меган Маркл

Королевский эксперт Кэти Николл сделала заявление о второй беременности Меган Маркл.
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Политика

Суд ЕС снял санкции с Януковича

Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были введены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
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Кличко обсудил с Зеленским отставку

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слухи о его возможной отставке с поста председателя Киевской городской государственной администрации.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной отпустили под домашний арест

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Политика

Транспортный аналитик оценил значимость трассы «Меридиан»

Обновлено в 09:24
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Боксер Денис Лебедев завершил карьеру

Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
Общество

Полицейские смогут служить дольше на пять лет

Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.
Обновлено в 08:52
Политика

Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Киеве пообещали залатать трещины на «мосту Кличко»

Обновлено в 09:25
Футбол

Нападающий «Спартака» Данила Прошляков перешел в «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» объявил о трансфере нападающего Данила Прошлякова из «Спартака».
Обновлено в 07:23
Происшествия

Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов

Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.
Обновлено в 06:01
Теннис

Симона Халеп впервые в карьере вышла в финал Уимблдона

В финале Уимблдона Халеп сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США, 11) - Барбора Стрыцова (Чехия).
Обновлено в 09:29
Происшествия

В Татарстане возбудили дело о рабском труде в семье полицейских

В Татарстане возбуждено уголовное дело о похищении местного жителя Идриса Садыкова неустановленными лицами.
Обновлено в 09:50
Финансы

Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%

Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
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Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева гуляют по Юрмале без охраны

Судя по фото, 5-летние Лиза и Гарри гуляют по парку в Юрмале без охраны.
Обновлено в 08:56
Наука

Найдены самые древние останки человека за пределами Африки

Как показало исследование, один из черепов принадлежал неандертальцу, жившему 170 тыс. лет назад, второй – раннему представителю современного человека в Европе, которому 210 тыс. лет, сообщает BBC News.
Обновлено в 09:38
Футбол

«Ньюкасл» может возглавить Стив Брюс

Новым главным тренером «Ньюкасла», скорее всего, станет Стив Брюс.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено вчера в 09:53
Интернет

Мнимое превосходство. В некоторых странах 5G уступает 4G по скорости

Следующий график демонстрирует среднюю скорость в новых сетях пятого поколения против средней скорости в сетях 4G в различных странах мира.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение на ТЭЦ в Мытищах

Спасатели ликвидировали открытое горение на ТЭЦ в Мытищах в Московской области.
Обновлено в 07:05
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Политика

Парламент Украины принял закон о химической кастрации педофилов

Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг принял закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.
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56-летняя Алена Свиридова продемонстрировала фигуру в бикини

В настоящее время артистка находится на отдыхе в Керчи. Во время отпуска она встала на SUP-борд и восхитила фолловеров шикарной фигурой.
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Армия и оружие

Около 2,5 тысячи десантников высадились в Крыму в рамках учений

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Политика

Депутаты приняли решение об отставке главы Счетной палаты

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Шоу-бизнес

Юрию Шатунову предстоит еще одна операция

Звезде 90-х Юрию Шатунову предстоит перенести еще одну операцию. Об этом рассказал продюсер коллектива "Ласковый май" Андрей Разин.
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Маттейс Де Лигт
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Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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