"Ювентус" продолжает переговоры по трансферу 19-летнего защитника "Аякса", Матейсу Де Лигту, об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf. По данным издания, итальянский клуб улучшил своё предложение по 19-летнему игроку в размере 67 млн.

Спорт день за днем

Политика Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.

Происшествия Главу театра кукол Петербурга перевели под домашний арест Гордсуд Петербурга отменил решение о его заключении в СИЗО и перевел Калинина под домашний арест, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Общество Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.

Происшествия Вскрытые в связи с делом Орланди могилы в Ватикане оказались пустыми Две могилы в Ватикане, которые вскрыли в связи с расследованием дела об исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди, оказались пустыми.

Шоу-бизнес Сделано заявление о второй беременности Меган Маркл Королевский эксперт Кэти Николл сделала заявление о второй беременности Меган Маркл.

Политика Суд ЕС снял санкции с Януковича Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были введены в 2018 году.

Политика Кличко обсудил с Зеленским отставку Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слухи о его возможной отставке с поста председателя Киевской городской государственной администрации.

Единоборства Боксер Денис Лебедев завершил карьеру Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.

Общество Полицейские смогут служить дольше на пять лет Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.

Политика Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов.

Футбол Нападающий «Спартака» Данила Прошляков перешел в «Ростов» Футбольный клуб «Ростов» объявил о трансфере нападающего Данила Прошлякова из «Спартака».

Происшествия Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке.

Теннис Симона Халеп впервые в карьере вышла в финал Уимблдона В финале Уимблдона Халеп сыграет с победительницей матча Серена Уильямс (США, 11) - Барбора Стрыцова (Чехия).

Происшествия В Татарстане возбудили дело о рабском труде в семье полицейских В Татарстане возбуждено уголовное дело о похищении местного жителя Идриса Садыкова неустановленными лицами.

Финансы Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6% Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.

Шоу-бизнес Галкин и Пугачева гуляют по Юрмале без охраны Судя по фото, 5-летние Лиза и Гарри гуляют по парку в Юрмале без охраны.

Наука Найдены самые древние останки человека за пределами Африки Как показало исследование, один из черепов принадлежал неандертальцу, жившему 170 тыс. лет назад, второй – раннему представителю современного человека в Европе, которому 210 тыс. лет, сообщает BBC News.

Футбол «Ньюкасл» может возглавить Стив Брюс Новым главным тренером «Ньюкасла», скорее всего, станет Стив Брюс.

Интернет Мнимое превосходство. В некоторых странах 5G уступает 4G по скорости Следующий график демонстрирует среднюю скорость в новых сетях пятого поколения против средней скорости в сетях 4G в различных странах мира.

Происшествия Пожарные ликвидировали открытое горение на ТЭЦ в Мытищах Спасатели ликвидировали открытое горение на ТЭЦ в Мытищах в Московской области.

Экономика 51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России 71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.

Политика Парламент Украины принял закон о химической кастрации педофилов Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг принял закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.

Шоу-бизнес 56-летняя Алена Свиридова продемонстрировала фигуру в бикини В настоящее время артистка находится на отдыхе в Керчи. Во время отпуска она встала на SUP-борд и восхитила фолловеров шикарной фигурой.