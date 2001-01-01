Футбол

«Ювентус» сыграл вничью со звёздами чемпионата КореиЕвро-футбол.ру вчера в 11:12

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Туринский "Ювентус" сыграл вничью со звёздами чемпионата Республики Кореи.
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«Ювентус» сыграл вничью со звёздами чемпионата Кореи

Евро-футбол.рувчера в 11:12

Команда звезд К-Лиги упустила победу над «Ювентусом»

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