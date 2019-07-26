Футбол

«Ювентус» сыграл вничью со звёздами чемпионата КореиЕвро-футбол.ру 11:12

Туринский "Ювентус" сыграл вничью со звёздами чемпионата Республики Кореи.
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