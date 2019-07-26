Футбол
«Ювентус» сыграл вничью со звёздами чемпионата КореиЕвро-футбол.ру 11:12
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:58, Вашингтон
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 21:06
Политика
РБК: к делу о московских протестах подключилась ФСБ
Уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избирательных комиссий, возбужденное Следственным комитетом, курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ.
Обновлено в 14:24
Политика
Пушков оценил слова Трампа об отсутствии причин для вражды с Россией
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии причин для конфликта с Россией, заметив, что это никак не сказывается на политике его администрации.
Обновлено в 20:31
Футбол
Тарасов ответил на обвинения в неуплате алиментов
Обновлено в 15:27
Общество
Ученые вывели идеальную формулу похудения
Ученые из Университета Дьюка в Северной Каролине обнаружили простой путь снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 17:59
Спорт
Чупков стал чемпионом мира в заплыве на 200 м брассом
Российский пловец Антон Чупков завоевал золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:32
Политика
В Малайзии сообщили о попытке США завладеть «черными ящиками» MH17
В фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа, посвященном трагедии с малайзийским "Боингом" рейса MH17 в небе над Донбассом, говорится, что ФБР и СБУ пытались добраться до "черных ящиков" самолета.
Обновлено 24 июля в 13:25
Происшествия
Землетрясения на Филиппинах унесли жизни 5 человек
Обновлено в 21:16
Происшествия
Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»
Российскую певицу и телеведущую Аниту Цой увезли на скорой помощи с музыкального фестиваля "Жара", который проходит в столице Азербайджана с 25 по 28 июля.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие
В Госдуме ответили на жалобы украинских пограничников на «зеленый луч»
Ранее пресс-служба ООС сообщила, что с кораблей ФСБ России начались «сеансы освещения наших судов зеленым лучом» продолжительностью по несколько минут.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
На миллиардную коллекцию Евгения Петросяна претендует его дочь
Дочь комика Евгения Петросяна борется за коллекцию звезды, стоимостью около миллиарда рублей.
Обновлено в 03:55
Экономика
Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%
Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено в 06:40
Политика
Волкер посетил линию разграничения в Донбассе
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посетил линию разграничения сторон конфликта в Донбассе, сообщает пресс-центр так называемой Операции объединенных сил.
Обновлено в 20:25
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
«Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИДа, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.
Обновлено в 16:05
Футбол
Шюррле согласен стать игроком «Спартака»
Обновлено в 16:51
Происшествия
Под Павловском вечером встали электрички
Несколько электричек из Петербурга встали на путях вечером в пятницу, 26 июля. Пассажиры сидели в вагонах на жаре уже около получаса.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Госдеп одобрил продажу Индии оборудования для обслуживания самолетов С-17 на $670 млн
Госдепартамент одобрил возможную продажу Индии оборудования и услуг для технического обслуживания военно-транспортных самолетов С-17 на сумму в $670 млн.
Обновлено в 20:36
Футбол
Дасаев прокомментировал ссору Шалимова и Кононова
Экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев высказался по поводу ссоры бывшего игрока красно-белых Игоря Шалимова с нынешним главным тренером столичной команды Олегом Кононовым, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:17
Политика
Трамп получит бюджетные деньги на строительство стены на границе
Президент США Дональд Трамп получит 2,5 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 20:18
Авто
В России растут продажи дизельных автомобилей с пробегом
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом, оснащенных дизельными двигателями, по итогам 5 месяцев 2019 года составил почти 120 тыс. единиц.
Обновлено в 04:33
Политика
Турция пригрозила США отказом от покупки самолетов Boeing
Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing, если США не станут поставлять республике американские зенитные ракетные системы Patriot.
Обновлено в 09:59
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено в 14:51
Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено в 13:02
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12
Авто
Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа
В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
Обновлено в 09:46
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 млн
Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.
Обновлено в 20:27
Общество
Православный епископ объяснил школьникам происхождение геев
Кипрский православный епископ Неофитос Масурас заявил, что ребенок рождается геем, если его родители во время беременности занимаются анальным сексом.
Обновлено в 13:43
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
38-летний Шустов нанес около 20 ударов ножом Наталье на почве ревности.
Обновлено в 16:16
Здоровье
Врач сообщил, что страх перед стоматологом может быть полезен
Заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Никита Чернов рассказал, что страх перед посещением стоматолога может быть полезен.
Обновлено в 20:36