«Ювентус» сыграл вничью с «Аяксом» в первом матче четвертьфинала ЛЧРИА Новости вчера в 16:53

Футболисты амстердамского "Аякса" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в среду в Амстердаме, завершилась со счетом 1:1. В составе "Ювентуса" отличился Криштиану Роналду (45-я минута).

«Ювентус» сыграл вничью с «Аяксом» в первом матче четвертьфинала ЛЧ

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