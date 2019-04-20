Футбол

«Ювентус» одолел «Фиорентину» и досрочно стал чемпионом ИталииLiveSport.ru вчера в 14:10

Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Фиорентиной» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Италии. Счет в матче на 6-й минуте открыл защитник гостей Никола Миленкович. На 27-й минуте Алекс Сандро восстановил равновесие.
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Недвед: такая чемпионская серия, как у «Ювентуса», никогда не повторится

Чемпионат02:32

«Ювентус» с Криштиану Роналду досрочно выиграл чемпионат Италии

Эхо Москвы01:32

«Ювентус» одолел «Фиорентину» и досрочно стал чемпионом Италии

LiveSport.ruвчера в 14:10

Аллегри стал вторым тренером из топ-5 лиг Европы, выигравшим пять чемпионств подряд с одной командой

Бомбардир.ру01:04

«Ювентус» одержал волевую победу над «Фиорентиной» и досрочно стал чемпионом Италии

Матч ТВвчера в 13:52

Павел Недвед: «Такая серия чемпионств, как у „Ювентуса“, никогда не повторится»

Спорт-Экспресс02:10

У «Юве» 8 чемпионств подряд – это новый рекорд топ-лиг Европы

Sports.ruвчера в 14:51
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Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

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Происшествия

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 160

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Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью

Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
Обновлено вчера в 06:03
Политика

На Украине начался второй тур выборов президента

На Украине открылись почти 30 тыс. участков для голосования во втором туре выборов президента.
Обновлено в 01:00
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено вчера в 11:33
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце пожаловалась на сильную боль в шее

Агата Муцениеце пожаловалась на впервые появившуюся сильную боль в шее.
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева

Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено вчера в 07:47
Религия

Православные празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 19:48
Шоу-бизнес

Алена Рапунцель крестила сына

Рапунцель была очень удивлена тому, что Богдан во время таинства почти не плакал и показал себя «настоящим мужчиной».
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

У берегов Камчатки произошла серия землетрясений

Обновлено вчера в 22:30
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Обновлено вчера в 17:08
Авто

Представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия

Специалисты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье

Специалисты установили не менее шести предварительных причин масштабных пожаров в населенных пунктах в Забайкальском крае, среди них палы сухой травы, горевшие свалки, обрывы ЛЭП и переход огня из Китая и Монголии при ветре в 28-30 м/с.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено вчера в 11:37
Политика

Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву

Вильнюс раскритиковал президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая 18 апреля посетила с визитом Москву и встретилась Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:13
Политика

В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

Обновлено вчера в 20:34
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева ответила на критику Пугачёвой

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачёвой на сравнение её программы "Секрет на миллион" с "копанием в помойке".
Обновлено вчера в 17:44
Политика

Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбега

В сети интернет обсуждают странное поведение вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко во время дебатов кандидатов в президенты Украины — действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 00:43
Единоборства

Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира

Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Спорт

Лыжник Устюгов сделал предложение лыжнице Соболевой

Обновлено вчера в 18:57
Общество

Как пережить ЕГЭ: в школах проведут собрания по профилактике суицидов

Родительные собрания, на которых расскажут о профилактике самоубийств среди учеников 9–11 классов, рекомендовал провести подведомственный Минпросвещения Центр защиты прав и интересов детей.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падание светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Общество

Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы

В любви вас ожидают благоприятные перемены.
Обновлено вчера в 02:10
Армия и оружие

Международный аэропорт в Триполи возобновил работу

«Воздушная навигация в международный аэропорт Митига открыта», — говорится в сообщении. Как отмечается, уже принят рейс из Стамбула.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин опубликовал фото в бане

На своей странице в социальной сети Шаляпин опубликовал фотографию, на которой предстал перед поклонниками в одном нижнем белье.
Обновлено вчера в 22:15
Авто

Кен Блок демонстрирует свой хардкорный пикап Ford F-150 Raptor

Специально для господина Блока, тюнинг-ателье SVC Offroad модернизировало и без того мощный пикап Ford F-150 Raptor.
Обновлено вчера в 07:30
Политика

Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского, попавшую в базу «Миротворца»

Обновлено в 02:37
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55
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