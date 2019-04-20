Футбол
«Ювентус» одолел «Фиорентину» и досрочно стал чемпионом ИталииLiveSport.ru вчера в 14:10
Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Фиорентиной» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Италии. Счет в матче на 6-й минуте открыл защитник гостей Никола Миленкович. На 27-й минуте Алекс Сандро восстановил равновесие.
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