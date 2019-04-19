Футбол

«Ювентус» стал чемпионом ИталииЕженедельник Футбол вчера в 14:35

В 33-м туре чемпионата Италии «Ювентус» одолел «Фиорентину» (2:1). Благодаря этой победе туринская команда выиграла чемпионат Италии. «Ювентус» выиграл скудетто за 5 туров до конца сезона. Команда стала чемпионом Италии 8-й сезон подряд, всего у туринского клуба теперь 35 чемпионских титулов.
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«Ювентус» празднует восьмое чемпионство подряд. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 14:45

Как «Ювентус» с Роналду выиграл чемпионство и отпраздновал победу

Чемпионатвчера в 17:45

«Ювентус» одержал волевую победу над «Фиорентиной» и досрочно стал чемпионом Италии

Матч ТВвчера в 13:52

«Ювентус» в 8-й раз подряд стал чемпионом Италии

Еженедельник Футбол06:10

«Ювентус» одолел «Фиорентину» и досрочно стал чемпионом Италии

LiveSport.ruвчера в 14:10

У «Юве» 8 чемпионств подряд – это новый рекорд топ-лиг Европы

Sports.ruвчера в 14:51

«Ювентус» - «Фиорентина»: долгожданное скудетто?

Все про Спорт ру19 апреля в 10:15
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Политика

Активистка Femen разделась на участке, где голосовал Зеленский

Обновлено в 05:36
Интернет

Facebook и Google узнали об употреблении наркотиков пользователями через приложения

33 из 36 приложений, найденных исследователями по ключевым словам «депрессия» и «отказ от курения», передавали информацию рекламодателям или сторонним компаниям, чаще всего Facebook и Google.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Предполагаемого насильника и истязателя задержали в Подмосковье

Известно, что предполагаемый насильник ранее привлекался к уголовной ответственности.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия

В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывы

Взрывы прогремели в двух церквях на Шри-Ланке во время празднования Пасхи. Об этом информирует AFP со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:43
Политика

На Украине полицейские получили 100 сообщений о нарушениях на выборах

Обновлено в 05:00
Гаджеты

Макеты новых iPhone слили в Сеть

Обновлено в 04:16
Политика

Лавров объяснил, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не стала выступать с заявлением о непризнании президентских выборов на Украине в 2014 году по просьбе Парижа и Берлина, поскольку победитель Петр Порошенко обещал урегулировать конфликт в стране за "две-три недели".
Обновлено в 04:31
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Футбол

«Спартак» и «Енисей» определились с формой на матч

Сегодня, 21 апреля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» — «Енисей».
Обновлено в 05:00
Авто

Представили премиальную «Ниву» за 1,5 млн рублей

Отечественный внедорожник Lada 4х4 был доработан в тюнинг-ателье «Сервис-центр 999» в Нальчике, после чего он стал настоящим премиальным авто.
Обновлено в 01:28
Политика

Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада

Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

В Нижегородской области при пожаре погибли три человека

Три человека погибли при возгорании автовагончика в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 03:21
Путешествия

«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию

Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Общество

В состоянии писателя Быкова отмечена положительная динамика

Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес

Инна Чурикова рассказала о первой встрече со своим мужем

Известная советская актриса Инна Чурикова состоит в браке с мужем Глебом Панфиловым вот уже 50 лет.
Обновлено в 02:34
Гаджеты

Qualcomm выпустит бюджетную версию процессора Snapdragon 855

В следующем году Qualcomm намерена выпустить более дешевый вариант Snapdragon 855, который будет разработан по 7-нм технологии и в нем будет встроен 5G модем.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие

Кедми рассказал о полном отставании США от России в оборонной сфере

Политолог заявил, что стратегическое превосходство России над США уже давно всем очевидно.
Обновлено вчера в 14:02
Политика

В оккупированном Мариуполе избирательные комиссии охраняют войска

Военнослужащие, которые стоят в охране окружных избирательных комиссии в Мариуполе заявили, что данные комиссии являются особенно важными объектами, поэтому их и охраняют с использованием бронетехники.
Обновлено в 04:13
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

Обновлено вчера в 11:33
Футбол

Миллер считает, что матч «Краснодар» - «Зенит» войдет в «золотой фонд российского футбола»

Матч 24-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом" стал одним из лучших в истории отечественного футбола.
Обновлено в 05:27
Здоровье

Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин

Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено вчера в 11:25
Интернет

Microsoft начала предупреждать пользователей о смерти Windows 7

Microsoft начала отправлять пользователям Windows 7 сообщения, предупреждающие о скором прекращении поддержки операционной системы.
Обновлено вчера в 07:09
Политика

На Украине избирательница закусила бюллетенем для голосования

Напомним, что сегодня на Украине проходит второй тур президентских выборов.
Обновлено в 05:21
Политика

Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбега

Обновлено в 00:43
Происшествия

Мужчина залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, залезшего на крышу посольства Венесуэлы в Москве.
Обновлено в 05:43
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Культура

На ММКФ назвали лауреатов премии «Аванс»

Вчера вечером, на 90-м этаже одной из башен «Москва-Сити» прошла традиционная белая вечеринка ММКФ.
Обновлено вчера в 03:49
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