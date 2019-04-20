Футбол

«Ювентус» стал чемпионом ИталииЕженедельник Футбол вчера в 14:35

В 33-м туре чемпионата Италии «Ювентус» одолел «Фиорентину» (2:1). Благодаря этой победе туринская команда выиграла чемпионат Италии. «Ювентус» выиграл скудетто за 5 туров до конца сезона. Команда стала чемпионом Италии 8-й сезон подряд, всего у туринского клуба теперь 35 чемпионских титулов.
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«Ювентус» с Криштиану Роналду досрочно выиграл чемпионат Италии

Эхо Москвы01:32

«Ювентус» стал чемпионом Италии

Еженедельник Футболвчера в 14:35

«Ювентус» одержал волевую победу над «Фиорентиной» и досрочно стал чемпионом Италии

Матч ТВвчера в 13:52

«Ювентус» празднует восьмое чемпионство подряд. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 14:45

Как «Ювентус» с Роналду выиграл чемпионство и отпраздновал победу

Чемпионатвчера в 17:45

«Ювентус» одолел «Фиорентину» и досрочно стал чемпионом Италии

LiveSport.ruвчера в 14:10

У «Юве» 8 чемпионств подряд – это новый рекорд топ-лиг Европы

Sports.ruвчера в 14:51
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Политика

Суд отказался снимать Зеленского с выборов президента Украины

Информационное агентство сообщает, что коллегия судей решила, что подкупа избирателей не было и не стала отстранять шоумена Зеленского от участия в выборах президента Украины.
Обновлено вчера в 19:21
Хоккей

Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ

Главной звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, оформивший хет-трик в матче с «Виннипег Джетс» (3:2, 4-2).
Обновлено в 01:01
Единоборства

Олейник проиграл Овериму в бою турнира UFC

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 01:27
Религия

Православные празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

При взрывах на Шри-Ланке погибли более 20 человек

Обновлено в 01:25
Происшествия

У берегов Камчатки произошла серия землетрясений

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Два человека погибли при крушении легкого самолета в Болгарии

Обновлено вчера в 05:57
Хоккей

Овечкин обошел Малкина по голам в истории плей-офф НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обошел форварда "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина по голам в истории Кубка Стэнли, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:32
Политика

The Times: однопартийцы призовут Терезу Мэй уйти в отставку

В первый раз вопрос о доверии своему лидеру обсуждали однопартийцы — депутаты от Консервативной партии, во второй раз голосовала вся Палата общин.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

От пожаров в Забайкалье пострадали 16 населённых пунктов

Обновлено в 01:34
Экономика

Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»

Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Политика

Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе

Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.
Обновлено вчера в 17:04
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено 19 апреля в 23:43
Армия и оружие

В Черное море вошел разведывательный корабль Британии

Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в акваторию Черного моря, сообщает RT. Корабль движется в северном направлении.
Обновлено вчера в 17:58
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Общество

Медики объяснили опасность поздних родов для демографии России

Поздние роды и демографический кризис 90-х годов ведут к снижению рождаемости в России.
Обновлено вчера в 20:46
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом белорусского суверенитета

Президент Беларуси Александр Лукашенко, на прошлой неделе жаловавшийся, что в России «обнаглели и выкручивают руки», сегодня назвал Россию оплотом белорусского суверенитета.
Обновлено вчера в 06:38
Экономика

КНДР намерена сократить зависимость от Китая и развивать связи с РФ

Государственная стратегия экономического развития КНДР предусматривает отказ от односторонней ориентации на Китай в пользу существенного укрепления хозяйственных связей с Россией.
Обновлено вчера в 23:25
Футбол

Александр Бубнов: «Об интриге в чемпионской гонке говорить теперь не приходится»

«Краснодар» в принципе тяготеет к атакующему футболу, а «Зенит» в прошлом туре неплохо порезвился, пусть и со стоящим на вылет «Анжи» (5:0). По составу петербуржцы выглядят сильнее «быков», а к этому матчу Семак уже успел выработать оптимальную модель игры и сочетание игроков под нее.
Обновлено вчера в 18:04
Общество

Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео

В Сети появилось видео падения светящегося объекта в небе в Нижегородской области.
Обновлено в 01:52
Здоровье

Андрей Чибис обсудил с главврачами антикризисный план

Сегодня состоялась встреча главврачей медучреждений Мурманской области и главы региона Андрея Чибиса.
Обновлено вчера в 14:12
Шоу-бизнес

Медведев и Матвиенко приехали на банкет к Пугачевой

Банкет по случаю своего 70-летия Алла Пугачева решила провести уже после сольника в Кремле.
Обновлено вчера в 16:07
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку

Обновлено в 01:24
Общество

Российских школьников собрались спасти от суицида из-за ЕГЭ

Центр защиты прав и интересов детей, который находится в ведении Министерства просвещения, разработал программу по профилактике самоубийств среди школьников в преддверии ЕГЭ.
Обновлено в 00:23
Путешествия

«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию

Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
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Происшествия

На МКАД перевернулась фура с цементом

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Футбол

«Хоффенхайм» в гостях разгромил «Шальке»

В следующем туре Шальке в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Хоффенхайм на своем поле встретится с Вольфсбург.
Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес

Александр Гобозов: «Я редко вижусь с сыном»

Обновлено в 00:00
Наука

На эффективность от занятий спортом и тренировок влияет время суток

Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Наука

Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью

Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
Обновлено вчера в 06:03
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