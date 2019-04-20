Футбол
«Ювентус» стал чемпионом ИталииЕженедельник Футбол вчера в 14:35
В 33-м туре чемпионата Италии «Ювентус» одолел «Фиорентину» (2:1). Благодаря этой победе туринская команда выиграла чемпионат Италии. «Ювентус» выиграл скудетто за 5 туров до конца сезона. Команда стала чемпионом Италии 8-й сезон подряд, всего у туринского клуба теперь 35 чемпионских титулов.
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Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
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Два человека погибли при крушении легкого самолета в Болгарии
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Происшествия
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Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
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Армия и оружие
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Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в акваторию Черного моря, сообщает RT. Корабль движется в северном направлении.
Обновлено вчера в 17:58
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
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Поздние роды и демографический кризис 90-х годов ведут к снижению рождаемости в России.
Обновлено вчера в 20:46
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Президент Беларуси Александр Лукашенко, на прошлой неделе жаловавшийся, что в России «обнаглели и выкручивают руки», сегодня назвал Россию оплотом белорусского суверенитета.
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В Сети появилось видео падения светящегося объекта в небе в Нижегородской области.
Обновлено в 01:52
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В следующем туре Шальке в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Хоффенхайм на своем поле встретится с Вольфсбург.
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Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
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