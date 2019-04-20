«Ювентус» стал чемпионом ИталииЕженедельник Футбол вчера в 14:35

В 33-м туре чемпионата Италии «Ювентус» одолел «Фиорентину» (2:1). Благодаря этой победе туринская команда выиграла чемпионат Италии. «Ювентус» выиграл скудетто за 5 туров до конца сезона. Команда стала чемпионом Италии 8-й сезон подряд, всего у туринского клуба теперь 35 чемпионских титулов.

Политика Суд отказался снимать Зеленского с выборов президента Украины Информационное агентство сообщает, что коллегия судей решила, что подкупа избирателей не было и не стала отстранять шоумена Зеленского от участия в выборах президента Украины.

Хоккей Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ Главной звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, оформивший хет-трик в матче с «Виннипег Джетс» (3:2, 4-2).

Единоборства Олейник проиграл Овериму в бою турнира UFC Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Хоккей Овечкин обошел Малкина по голам в истории плей-офф НХЛ Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обошел форварда "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина по голам в истории Кубка Стэнли, передает "Советский спорт".

Политика The Times: однопартийцы призовут Терезу Мэй уйти в отставку В первый раз вопрос о доверии своему лидеру обсуждали однопартийцы — депутаты от Консервативной партии, во второй раз голосовала вся Палата общин.

Экономика Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка» Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).

Политика Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.

Авто Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.

Армия и оружие В Черное море вошел разведывательный корабль Британии Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в акваторию Черного моря, сообщает RT. Корабль движется в северном направлении.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Общество Медики объяснили опасность поздних родов для демографии России Поздние роды и демографический кризис 90-х годов ведут к снижению рождаемости в России.

Политика Лукашенко назвал Россию оплотом белорусского суверенитета Президент Беларуси Александр Лукашенко, на прошлой неделе жаловавшийся, что в России «обнаглели и выкручивают руки», сегодня назвал Россию оплотом белорусского суверенитета.

Экономика КНДР намерена сократить зависимость от Китая и развивать связи с РФ Государственная стратегия экономического развития КНДР предусматривает отказ от односторонней ориентации на Китай в пользу существенного укрепления хозяйственных связей с Россией.

Футбол Александр Бубнов: «Об интриге в чемпионской гонке говорить теперь не приходится» «Краснодар» в принципе тяготеет к атакующему футболу, а «Зенит» в прошлом туре неплохо порезвился, пусть и со стоящим на вылет «Анжи» (5:0). По составу петербуржцы выглядят сильнее «быков», а к этому матчу Семак уже успел выработать оптимальную модель игры и сочетание игроков под нее.

Общество Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео В Сети появилось видео падения светящегося объекта в небе в Нижегородской области.

Здоровье Андрей Чибис обсудил с главврачами антикризисный план Сегодня состоялась встреча главврачей медучреждений Мурманской области и главы региона Андрея Чибиса.

Шоу-бизнес Медведев и Матвиенко приехали на банкет к Пугачевой Банкет по случаю своего 70-летия Алла Пугачева решила провести уже после сольника в Кремле.

Общество Российских школьников собрались спасти от суицида из-за ЕГЭ Центр защиты прав и интересов детей, который находится в ведении Министерства просвещения, разработал программу по профилактике самоубийств среди школьников в преддверии ЕГЭ.

Путешествия «Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.

Футбол «Хоффенхайм» в гостях разгромил «Шальке» В следующем туре Шальке в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Хоффенхайм на своем поле встретится с Вольфсбург.

Наука На эффективность от занятий спортом и тренировок влияет время суток Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.