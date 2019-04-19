«Ювентус» стал чемпионом ИталииЕженедельник Футбол вчера в 14:35

В 33-м туре чемпионата Италии «Ювентус» одолел «Фиорентину» (2:1). Благодаря этой победе туринская команда выиграла чемпионат Италии. «Ювентус» выиграл скудетто за 5 туров до конца сезона. Команда стала чемпионом Италии 8-й сезон подряд, всего у туринского клуба теперь 35 чемпионских титулов.

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Политика К Зеленскому в штаб пришла полиция Владимир Зеленский сидит в штабе и заполняет бумаги для протокола.

Политика НТВ показал тайные владения Зеленского Телеканал НТВ показал тайные владения кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Политика Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.

Политика Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00 По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.

Энергетика Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России. Это не первый выпад в адрес Москвы.

Политика Кучма дал совет будущему президенту Украины Второй президент Украины Леонид Кучма признался, что ему жаль кандидата, который по результатам выборов возглавит страну, поскольку он получит незавидное наследство в виде военных действий в Донбассе и угрозы дефолта в экономической отрасли.

Политика Суд отказался снимать Зеленского с выборов президента Украины Информагентство сообщает, что коллегия судей решила, что подкупа избирателей не было и не стала отстранять шоумена Зеленского от участия в выборах президента Украины.

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Общество Дмитрий Быков пришел в сознание Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание, сообщила РБК пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.

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Здоровье В Год здорового образа жизни ленинградцам рекомендуется шиповник Правда, следует учесть, что отвар из шиповника противопоказан больным сахарным диабетом, желчнокаменной болезнью, гастритом и аллергикам.