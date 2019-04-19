«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Серии АБомбардир.ру вчера в 13:53

«Ювентус» обыграл «Фиорентину» в матче 33-го тура Серии А. Игра завершилась со счетом 2:1. Туринский клуб набрал 87 очков и на 20 очков оторвался от «Наполи». «Ювентус» досрочно стал чемпионом Серии А в этом сезоне. Это восьмой сезон подряд, в котором туринский клуб выигрывает лигу.

«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Серии А

Все про Спорт ру

Политика На Украине начался второй тур президентских выборов В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) заявили, что спасатели будут работать в усиленном режиме в ходе второго тура выборов президента страны.

Единоборства Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.

Общество В состоянии писателя Быкова отмечена положительная динамика Положительная динамика наметилась в состоянии писателя Дмитрия Быкова, который находится под наблюдением врачей.

Шоу-бизнес Александр Збруев никогда публично не отмечает свой день рождения Александр Збруев рассказал журналистам, что никогда не отмечает свой день рождения публично.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева ответила на критику Пугачёвой Телеведущая Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачёвой на сравнение её программы "Секрет на миллион" с "копанием в помойке".

Происшествия На крышу посольства Венесуэлы в Москве залез мужчина Сотрудники полиции оцепили здание посольства Венесуэлы в Москве, на крышу которого забрался мужчина, на требования полицейских он не реагирует.

Хоккей Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛ Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф.

Космос Маск пообщался с подписчиками по-русски Глава SpaceX Илон Маск на русском языке пообщался с подписчиками в Twitter.

Единоборства Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.

Политика Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов «Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства в случае осложнения ситуации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Происшествия Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.

Космос Музей в Вашингтоне впервые за 13 лет выставит скафандр Нила Армстронга Летом 2015 года во Всемирной паутине сотрудники Национального музея воздухоплавания и астронавтики США организовали акцию для сбора средств на реставрацию скафандров Армстронга, ступившего первым в истории человечества на поверхность Луны, и Алана Шепарда, который в 1961 году полетел в космос через месяц после Юрия Гагарина.

Общество Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.

Армия и оружие В Черное море вошел разведывательный корабль Британии Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в акваторию Черного моря, сообщает RT. Корабль движется в северном направлении.

Политика Одобрение президента Макрона находится на рекордно низком уровне Уровень одобрения деятельности президента Франции Эмманюэля Макрона опустился до рекордно низкого уровня за все время его пребывания на посту и составил всего 27%.

Шоу-бизнес Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.

Музыка Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».