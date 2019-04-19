Футбол
«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Серии АБомбардир.ру вчера в 13:53
«Ювентус» обыграл «Фиорентину» в матче 33-го тура Серии А. Игра завершилась со счетом 2:1. Туринский клуб набрал 87 очков и на 20 очков оторвался от «Наполи». «Ювентус» досрочно стал чемпионом Серии А в этом сезоне. Это восьмой сезон подряд, в котором туринский клуб выигрывает лигу.
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