Футбол
«Ювентус» стал чемпионом ИталииЕженедельник Футбол 14:35
В 33-м туре чемпионата Италии «Ювентус» одолел «Фиорентину» (2:1). Благодаря этой победе туринская команда выиграла чемпионат Италии. «Ювентус» выиграл скудетто за 5 туров до конца сезона. Команда стала чемпионом Италии 8-й сезон подряд, всего у туринского клуба теперь 35 чемпионских титулов.
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