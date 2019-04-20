Футбол

«Ювентус» стал чемпионом ИталииЕженедельник Футбол 14:35

В 33-м туре чемпионата Италии «Ювентус» одолел «Фиорентину» (2:1). Благодаря этой победе туринская команда выиграла чемпионат Италии. «Ювентус» выиграл скудетто за 5 туров до конца сезона. Команда стала чемпионом Италии 8-й сезон подряд, всего у туринского клуба теперь 35 чемпионских титулов.
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«Ювентус» досрочно завоевал титул чемпиона Италии

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«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Серии А

Бомбардир.ру13:53

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Матч ТВ13:52

Восьмой чемпионский титул

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Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

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Виктор Гончаренко: «Пока не знаю, какие травмы у Бекао и Дивеева»

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В России вводят запрет на некоторые праворульные автомобили

Согласно статистической отчетности, в России зарегистрировано более 4,15 миллионов праворульных транспортных средств, что составляет примерно 8% от общего количества автомобилей в нашей стране.
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Немецкую подлодку времен Второй мировой нашли у берегов России

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