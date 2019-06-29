Футбол
«Ювентус» сообщил о прибытии Рабьо в ТуринSports.ru 12:24
Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо приблизился к переходу в «Ювентус». Француз прилетел в Турин, чтобы пройти медобследование. Оно назначено на завтра, 1 июля.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
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Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
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Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
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Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости
ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.
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Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах
Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой посетовал не недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией.
Обновлено в 19:42
Происшествия
Угнавший Porsche охранник «Рольфа» сдался на полпути в Башкирию
Охранник автосалона "Рольф Север-Запад" угнал машину Porsche Cayenne. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 16:53
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях
Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.
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Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 может получить круглый блок камеры
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Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
В небе над Дамаском прогремели мощные взрывы
Обновлено в 18:34
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
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Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового Бонда после операции
Актер Дэниел Крейг вернулся к съемкам нового фильма о Джеймсе Бонде после операции на лодыжке.
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Политика
Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
Обновлено в 19:46
Общество
Селин Дион вышла на прогулку в наряде за миллион рублей
Канадская певица Селин Дион на днях прогулялась по парижским улицам в повседневном наряде стоимостью почти миллион рублей, сообщает Insider.
Обновлено в 18:12
Общество
Пострадавшим от паводка в Иркутской области начали выплачивать деньги
Жителям Иркутской области, которые пострадали от паводка, начали выплачивать компенсации по поручению президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков
Обновлено в 08:26
Наука
Швейцарские инженеры научились добывать керосин из воздуха
Обновлено 28 июня в 11:24
Политика
Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:15
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Политика
Финляндия стала председателем ЕС
Как заявляет правительство страны, занимая пост председателя ЕС, Финляндия намерена уделить внимание укреплению общих ценностей и верховенству закона, повышению конкурентоспособности и социальной привлекательности Европейского союза.
Обновлено в 18:56
Политика
В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин
С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено в 20:17
Политика
Туск прервал саммит ЕС ради новых консультаций
В ходе саммита должны были быть приняты решения о назначении кандидатур на несколько высоких постов в Евросоюзе, включая также посты президента ЕС и главы Европарламента.
Обновлено в 20:07
Происшествия
В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных
Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеек
С 1 июля тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» повышается на 14 копеек.
Обновлено в 20:32
Футбол
Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи» за 36 млн евро
«Рома» объявила о переходе защитника Костаса Маноласа в «Наполи». Трансфер 28-летнего игрока обошелся неаполитанцам в 36 миллионов евро.
Обновлено в 16:35
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе
Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:46
Недвижимость
В России вступили новые правила долевого строительства
Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено в 20:39
Армия и оружие
Кипр не закроет порты для кораблей России по требованию США
Кипр не перестанет предоставлять порты и инфраструктуру для российских кораблей, невзирая на требования США, заявил глава Минобороны Кипра Саввас Анделис.
Обновлено в 19:31