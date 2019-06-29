Футбол

«Ювентус» сообщил о прибытии Рабьо в ТуринSports.ru 12:24

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо приблизился к переходу в «Ювентус». Француз прилетел в Турин, чтобы пройти медобследование. Оно назначено на завтра, 1 июля.
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«Ювентус» объявил о прибытии Рабио

Евро-футбол.ру12:45

Рабьо прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»

РИА Новости12:59

Рабио прибыл в Турин для завершения перехода в «Ювентус»

Матч ТВ12:54

«Ювентус» объявил о приезде Рабьо в Турин

Спорт-Экспресс12:24

«Юве» – король рынка свободных агентов. Но все же Рабьо подписали не совсем бесплатно

Sports.ru17:49

«Ювентус» объявил о прибытии Рабьо в Турин

Чемпионат12:22

«Ювентус» объявил о прибытии Рабьо в Турин

Soccer.ru12:35
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
Общество

Пострадавшие от паводка жители Приангарья начали получать выплаты

Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Обновлено в 15:27
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»

Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
Обновлено в 13:21
Политика

Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
Обновлено в 17:14
Здоровье

Названы необычные инфекции, которыми заражаются российские туристы

Обновлено в 04:18
Политика

Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ

Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.
Обновлено в 14:35
Общество

Севастопольская Голландия времён Екатерины и наших дней или трагическая история только что созданного пирса

На момент начала мая нынешнего года, т.е. спустя почти год после запуска работ по реконструкции пирса в посёлке Голландия, судьба причала не была определена.
Обновлено в 09:00
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Общество

В России запрещается выпуск и импорт немаркированных сигарет

В России с 1 июля прекращается выпуск и импорт сигарет без цифровой маркировки.
Обновлено в 18:04
Армия и оружие

Телевидение Сирии заявило о ракетном обстреле Дамаска

Обновлено в 18:23
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Экономика

Вторая индексация тарифов ЖКХ произойдет в России 1 июля

Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля 2019 года, тарифы увеличатся на 2,4%. С 2013 года тарифы на коммунальные услуги индексировались в России раз в год.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры

Популярная певица Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе её сестры Ксении и украинского бизнесмена Артёма Аурсалади.
Обновлено в 13:08
Кино

Джордж Мартин назвал фанатов «Игры престолов» в Сети токсичными

По словам автора цикла «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина, развитие социальных сетей повлияло на градус обсуждения.
Обновлено в 11:17
Политика

В сервисе SkyScanner пропала возможность найти авиабилеты в Крым

Как уточняет телеканал «Дождь», билеты в Симферополь нельзя купить через SkyScanner с 28 июня.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

МЧС спрогнозировало обстановку с наводнениями в Иркутской области

Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

Шейдаев пройдет медосмотр в «Динамо»

По информации "СЭ", форвард Рамиль Шейдаев пройдет медосмотр в московском "Динамо".
Обновлено в 16:10
Происшествия

В США десять человек погибли в результате крушения самолета

Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас, сообщает местный телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.
Обновлено в 19:16
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Общество

Качаем прессу: перетягивание марины, президентский запрет и спасение порошенковцев

Отдельно Севастополь не прозвучал, но в местном правительстве поспешили откликнуться, доложив, что в городе с марта реализуется программа организации безопасной дорожной сети.
Обновлено в 11:06
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 08:22
Общество

В России вступил в силу запрет госзакупок импортных вин

В России с 1 июля вступает в силу запрет на закупку вина зарубежного производству для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 18:20
Финансы

Почему ограничение роста кредитов населению не ускорит рост инвестиций

В I квартале без роста потребительского кредита не росла бы и экономика, предупредил ЦБ в опубликованном в пятницу докладе: он оказывает «существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП».
Обновлено в 16:47
Футбол

Глушаков станцевал лезгинку на первой тренировке с «Ахматом»

Российский полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков необычно провел первую тренировку в составе нового клуба.
Обновлено в 16:50
Наука

Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»

Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).
Обновлено в 00:19
Армия и оружие

Россия и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ

Россия и США на прошедшей неделе провели взаимные инспекции в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), сообщается в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 17:42
Здоровье

«Липкий, мерзкий и холодный»: учёные назвали главный ночной симптом рака

Британские учёные из Cancer Research UK рассказали об одном из самых распространённых симптомов онкологии.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес

Софи Тернер и Джо Джонас устроили вторую свадьбу во Франции

Софи Тернер и Джо Джонас устроили вторую свадьбу в коммуне Саррьян, расположенной на юге Франции.
Обновлено в 07:39
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