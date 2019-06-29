«Ювентус» сообщил о прибытии Рабьо в ТуринSports.ru 12:24

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо приблизился к переходу в «Ювентус». Француз прилетел в Турин, чтобы пройти медобследование. Оно назначено на завтра, 1 июля.

«Ювентус» сообщил о прибытии Рабьо в Турин

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали» Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».

Политика Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.

Политика Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.

Общество Севастопольская Голландия времён Екатерины и наших дней или трагическая история только что созданного пирса На момент начала мая нынешнего года, т.е. спустя почти год после запуска работ по реконструкции пирса в посёлке Голландия, судьба причала не была определена.

Политика Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.

Общество В России запрещается выпуск и импорт немаркированных сигарет В России с 1 июля прекращается выпуск и импорт сигарет без цифровой маркировки.

Общество Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.

Экономика Вторая индексация тарифов ЖКХ произойдет в России 1 июля Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля 2019 года, тарифы увеличатся на 2,4%. С 2013 года тарифы на коммунальные услуги индексировались в России раз в год.

Шоу-бизнес Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Популярная певица Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе её сестры Ксении и украинского бизнесмена Артёма Аурсалади.

Кино Джордж Мартин назвал фанатов «Игры престолов» в Сети токсичными По словам автора цикла «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина, развитие социальных сетей повлияло на градус обсуждения.

Политика В сервисе SkyScanner пропала возможность найти авиабилеты в Крым Как уточняет телеканал «Дождь», билеты в Симферополь нельзя купить через SkyScanner с 28 июня.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.

Общество В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.

Футбол Шейдаев пройдет медосмотр в «Динамо» По информации "СЭ", форвард Рамиль Шейдаев пройдет медосмотр в московском "Динамо".

Происшествия В США десять человек погибли в результате крушения самолета Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас, сообщает местный телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.

Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Общество Качаем прессу: перетягивание марины, президентский запрет и спасение порошенковцев Отдельно Севастополь не прозвучал, но в местном правительстве поспешили откликнуться, доложив, что в городе с марта реализуется программа организации безопасной дорожной сети.

Общество В России вступил в силу запрет госзакупок импортных вин В России с 1 июля вступает в силу запрет на закупку вина зарубежного производству для нужд государственных и муниципальных учреждений.

Финансы Почему ограничение роста кредитов населению не ускорит рост инвестиций В I квартале без роста потребительского кредита не росла бы и экономика, предупредил ЦБ в опубликованном в пятницу докладе: он оказывает «существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП».

Футбол Глушаков станцевал лезгинку на первой тренировке с «Ахматом» Российский полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков необычно провел первую тренировку в составе нового клуба.

Наука Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью» Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).

Армия и оружие Россия и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ Россия и США на прошедшей неделе провели взаимные инспекции в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), сообщается в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Здоровье «Липкий, мерзкий и холодный»: учёные назвали главный ночной симптом рака Британские учёные из Cancer Research UK рассказали об одном из самых распространённых симптомов онкологии.