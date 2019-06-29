Футбол

«Ювентус» сообщил о прибытии Рабьо в ТуринSports.ru вчера в 12:24

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо приблизился к переходу в «Ювентус». Француз прилетел в Турин, чтобы пройти медобследование. Оно назначено на завтра, 1 июля.
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«Бесплатная» полузащита для чемпиона

Soccer.ru08:30

Рабьо прилетел в Турин на медобследование. Сегодня он станет игроком «Ювентуса» (ФОТО)

ProstoProSport03:36

«Ювентус» объявил о прибытии Рабьо в Турин

Чемпионатвчера в 12:22

Рабьо прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»

РИА Новостивчера в 12:59

Рабио прибыл в Турин для завершения перехода в «Ювентус»

Матч ТВвчера в 12:54

«Ювентус» объявил о прибытии Рабио

Евро-футбол.рувчера в 12:45

Рабьо прибыл в «Ювентус» на медицинское обследование. Видео

Спорт-Экспресс02:49
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Наука

Немецкие наблюдатели: насекомые находятся на грани вымирания

По подсчетам исследователей, более 40% видов насекомых находятся под угрозой исчезновения.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Политика

В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых на полуострове

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что сообщения о высоких ценах на отдых в Крыму исходят от компаний, которые специализируются на предоставлении туристических услуг за границей.
Обновлено в 08:14
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Общество

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину восьмилетний контракт на $96 млн

По информации издания, руководство «Коламбуса» предложило Панарину заключить контракт сроком на восемь и суммой в $96 млн.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи

В Свердловской области женщину задержали за попытку поджога вышки связи. Местная жительница считала, что конструкция вредит ее здоровью.
Обновлено в 07:14
Кино

Люк Бессон отменил визит в Россию

Французский режиссер Люк Бессон отменил поездку в Россию. Об этом сообщила компания «Централ Партнершип».
Обновлено в 08:48
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Политика

Ирина Отиева призвала не пиарить Катамадзе

Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.
Обновлено в 08:29
Авто

Названы самые популярные дизельные машины в России. Топ-10

Обновлено в 08:30
Политика

Польша готовит резолюцию против возвращения России в ПАСЕ

Спикер польского Сената Станислав Карчевский заявил, что Польша, совместно со странами Балтии, обсуждает возможность разработки резолюции против того, чтобы восстанавливали полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области растет

В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

Обновлено в 07:35
Хоккей

Богдан Киселевич вернулся в ЦСКА

Обновлено в 08:43
Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко на заключенных американцев

Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на заключенных американцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Американские эксперты предрекли России проблемы с набором призывников

Вооруженные силы России ближе к 2024 году столкнутся с трудностями при наборе призывников из-за демографической ямы, но смогут преодолеть их, прогнозирует авторитетный исследовательский центр RAND (США).
Обновлено в 04:52
Финансы

Рубль может взять реванш на фоне позитивной риторики с G20 - БКС

Рубль в пятницу продолжил снижаться, выглядел более слабо, чем группа EM в целом на фоне завершения налогового периода.
Обновлено в 03:21
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник

В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 08:55
Футбол

Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»

Обновлено в 08:37
Политика

Макрон констатировал провал саммита ЕС

Первый день саммита Евросоюза по назначению на ведущие посты в блоке закончился провалом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам.
Обновлено в 07:35
Музыка

Первый канал начал обновлять систему голосования шоу «Голос»

Первоначально в шестом сезоне победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Однако проверка установила факт вброса голосов в пользу девочки.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал о здоровье Аллы Пугачевой

Юморист опубликовал в Сети видео, на котором семья пришла "здороваться с морем", а также, отвечая на вопросы фанатов под постом, рассказал о здоровье Примадонны.
Обновлено в 08:23
Авто

Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным

Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено в 07:53
Политика

Зеленский потребовал наказать Климкина

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

Обновлено в 08:24
Политика

В СНБО Украины выступили против введения визового режима с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит на сегодняшний день необходимости вводить визовый режим с Россией.
Обновлено в 06:07
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