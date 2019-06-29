Футбол
«Ювентус» сообщил о прибытии Рабьо в ТуринSports.ru вчера в 12:24
Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо приблизился к переходу в «Ювентус». Француз прилетел в Турин, чтобы пройти медобследование. Оно назначено на завтра, 1 июля.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Наука
Немецкие наблюдатели: насекомые находятся на грани вымирания
По подсчетам исследователей, более 40% видов насекомых находятся под угрозой исчезновения.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Политика
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых на полуострове
Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что сообщения о высоких ценах на отдых в Крыму исходят от компаний, которые специализируются на предоставлении туристических услуг за границей.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Общество
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину восьмилетний контракт на $96 млн
По информации издания, руководство «Коламбуса» предложило Панарину заключить контракт сроком на восемь и суммой в $96 млн.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи
В Свердловской области женщину задержали за попытку поджога вышки связи. Местная жительница считала, что конструкция вредит ее здоровью.
Обновлено в 07:14
Кино
Люк Бессон отменил визит в Россию
Французский режиссер Люк Бессон отменил поездку в Россию. Об этом сообщила компания «Централ Партнершип».
Обновлено в 08:48
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Политика
Ирина Отиева призвала не пиарить Катамадзе
Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.
Обновлено в 08:29
Авто
Названы самые популярные дизельные машины в России. Топ-10
Обновлено в 08:30
Политика
Польша готовит резолюцию против возвращения России в ПАСЕ
Спикер польского Сената Станислав Карчевский заявил, что Польша, совместно со странами Балтии, обсуждает возможность разработки резолюции против того, чтобы восстанавливали полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области растет
В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Хоккей
Богдан Киселевич вернулся в ЦСКА
Обновлено в 08:43
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко на заключенных американцев
Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на заключенных американцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Американские эксперты предрекли России проблемы с набором призывников
Вооруженные силы России ближе к 2024 году столкнутся с трудностями при наборе призывников из-за демографической ямы, но смогут преодолеть их, прогнозирует авторитетный исследовательский центр RAND (США).
Обновлено в 04:52
Финансы
Рубль может взять реванш на фоне позитивной риторики с G20 - БКС
Рубль в пятницу продолжил снижаться, выглядел более слабо, чем группа EM в целом на фоне завершения налогового периода.
Обновлено в 03:21
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник
В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 08:55
Футбол
Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»
Обновлено в 08:37
Политика
Макрон констатировал провал саммита ЕС
Первый день саммита Евросоюза по назначению на ведущие посты в блоке закончился провалом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам.
Обновлено в 07:35
Музыка
Первый канал начал обновлять систему голосования шоу «Голос»
Первоначально в шестом сезоне победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Однако проверка установила факт вброса голосов в пользу девочки.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о здоровье Аллы Пугачевой
Юморист опубликовал в Сети видео, на котором семья пришла "здороваться с морем", а также, отвечая на вопросы фанатов под постом, рассказал о здоровье Примадонны.
Обновлено в 08:23
Авто
Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным
Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено в 07:53
Политика
Зеленский потребовал наказать Климкина
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
Обновлено в 08:24
Политика
В СНБО Украины выступили против введения визового режима с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит на сегодняшний день необходимости вводить визовый режим с Россией.
Обновлено в 06:07