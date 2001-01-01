Футбол
«Ювентус» сообщил о прибытии Данило в ТуринSports.ru вчера в 13:16
Итальянский клуб сообщил о прибытии Данило в Турин. Завтра он пройдет медицинское обследование. Сообщалось, что «Ювентус» отпустит в «Ман Сити» Жоау Канселу в обмен на Данило и 28 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
Политика
Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Найден подозреваемый в убийстве певца Михаила Круга
Обновлено вчера в 17:08
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Обновлено в 05:20
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Транспорт
В Магаданской области восстановлено движение ФАД «Колыма»
В Магаданской области восстановлено движение по ФАД "Колыма" в районе реки Нехай. Но пока только для легкового транспорта.
Обновлено в 05:00
Экономика
ВЭБ выдал первые гарантии для привлечения бизнеса в нацпроекты
За три с лишним месяца госкорпорация «ВЭБ.РФ» выдала около 30 млрд руб. гарантий, которые должны способствовать привлечению частного бизнеса в нацпроекты.
Обновлено в 02:45
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Центральный аппарат ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Красноярске при падении крана погиб крановщик
Крановщик погиб при падении башенного крана в Красноярске, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия
В Магнитогорске взорвали автомобиль
Обновлено в 03:18
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер ушла из жизни на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:31
Авто
Эксперт раскрыл секрет многолетней службы двигателя
Эксперт журнала «За рулем» рассказал, как обеспечить многолетнюю службу двигателя.
Обновлено в 05:25
Футбол
Глава «Шальке» приостановил работу в клубе из-за обвинений в расизме
Глава совета директоров «Шальке» Клеменс Теннис приостановил работу в клубе из-за его обвинений в расизме.
Обновлено в 04:49
Политика
Артемий Лебедев заявил о бегстве из России
Обновлено вчера в 14:02
Общество
Синоптик предупредила москвичей о погодном коллапсе
Москвичей на этой неделе ожидает погодный коллапс.
Обновлено в 05:06
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
Технологии
«ВКонтакте» скрыла лайки для некоторых пользователей
Позже разработчики действительно скрыли число лайков под постами сначала для Канады, а позже для ещё шести стран, включая Австралию, Италию, Бразилию и Японию.
Обновлено вчера в 08:33
Наука
Индейцы Майя были более воинственны, чем считалось ранее
Группа археологов из Калифорнийского университета в Беркли (США), которую возглавил Дэвид Валь, установила, что конфликты между государствами майя были намного более жестокими, чем считалось.
Обновлено вчера в 04:32
Экономика
Продажи алкоголя частных марок в России растут год от года
Продажи алкоголя под частными марками растут, несмотря на то, что уже третий год подряд в России снижается доля собственных торговых марок магазинов в продажах товаров повседневного спроса.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36