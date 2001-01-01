Футбол

«Ювентус» сообщил о прибытии Данило в ТуринSports.ru вчера в 13:16

Итальянский клуб сообщил о прибытии Данило в Турин. Завтра он пройдет медицинское обследование. Сообщалось, что «Ювентус» отпустит в «Ман Сити» Жоау Канселу в обмен на Данило и 28 миллионов евро.
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«Манчестер Сити» заплатит за Канселу 27 миллионов фунтов и отдаст Данилу

Спорт-Экспресс03:29

«Ювентус» сообщил о прибытии Данило в Турин

Sports.ruвчера в 13:16

Данило прибыл в Турин (фото, видео)

Советский спортвчера в 13:12

«Ювентус» сообщил о прибытии Данило в Турин

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Данило прибыл в расположение «Ювентуса»

Матч ТВвчера в 13:23

Данило прибыл в расположение «Ювентуса»

Sportbox.RUвчера в 13:23

Данило прибыл на медобследование в «Ювентус»

Soccer.ru03:57
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
Политика

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Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
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Происшествия

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В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Красноярске при падении крана погиб крановщик

Крановщик погиб при падении башенного крана в Красноярске, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 18:26
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В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено вчера в 19:33
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Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер ушла из жизни на 62-м году жизни.
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Глава совета директоров «Шальке» Клеменс Теннис приостановил работу в клубе из-за его обвинений в расизме.
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Артемий Лебедев заявил о бегстве из России

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В Уфе молодой участковый транслировал свою гибель в прямом эфире

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Москвичей на этой неделе ожидает погодный коллапс.
Обновлено в 05:06
Общество

У половины российских семей оказались непогашенные кредиты

Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
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Порошенко вернулся на Украину ночью

Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
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Происшествия

В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
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Названы 10 самых популярных автомобилей с правым рулем на рынке РФ

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Продажи алкоголя частных марок в России растут год от года

Продажи алкоголя под частными марками растут, несмотря на то, что уже третий год подряд в России снижается доля собственных торговых марок магазинов в продажах товаров повседневного спроса.
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Киев привел в боеготовность резервные войска в Донбассе

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В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил

В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
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