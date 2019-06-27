Футбол
Защитник «Аякса» Де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом»Вести.Ru 01:57
Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс де Лигт договорился о личном контракте с туринским "Ювентусом". Зарплата 19-летнего футболиста, соглашение с которым рассчитано на пять лет, составит 12 миллионов евро в год.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:01, Вашингтон
Недвижимость
Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще
"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.
Обновлено в 02:58
Политика
В партии Зеленского уверены, что Украине не стоит выходить из ПАСЕ
Как заявил глава партии Дмитрий Разумков, возвращение в ПАСЕ российской делегации не повод вести себя столь радикально, а значит, необдуманно.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Политика
Захарова рассказала о беспрецедентном предложении Киеву
Сделанное Москвой предложение Киеву об освобождении украинских моряков является беспрецедентным шагом, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Обновлено в 06:56
Общество
Птенцы южноафриканских пингвинов вылупились в Московском зоопарке
Птенцы южноафриканских пингвинов вылупились в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба зоосада.
Обновлено в 06:11
Политика
Как проспектам Бандеры и Шухевича вернули советские названия
Закон о декоммунизации, принятый в 2015 году, включает в себя обязательное переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.
Обновлено вчера в 06:15
Интернет
«Яндекс.Такси» запустилось в Румынии и Гане под брендом Yango
"Яндекс.Такси" запустило сервис заказа онлайн-поездок в Румынии и Гане под брендом Yango, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Такси".
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках
В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Обновлено в 05:24
Общество
Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю
Доставленные в Хабаровский край из «китовой тюрьмы» в Приморье две косатки и шесть белух выпущены в Охотское море, сообщил в четверг, 27 июня, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 06:43
Экономика
«МегаФон» запустил брокерский сервис
Специалисты российского оператора сотовой связи «Мегафон» запустили новый брокерский сервис совместно с «БКС Брокер».
Обновлено в 06:21
Экономика
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
Обновлено в 06:22
Футбол
«Зенит» объявил о переходе в «Урал» футболиста Панюкова
Обновлено в 05:58
Происшествия
Школьниц из Забайкалья заставили работать официантками в Китае
Несколько школьниц из Забайкальского края, отправившихся в Китай от художественной школы, были вынуждены работать там официантками в ресторане, СК начал проверку, сообщило в четверг на своем сайте региональное управление ведомства.
Обновлено в 05:36
Общество
Приставы в Петербурге лишили прав 3400 водителей из-за долгов
В Петербурге более 3400 водителей не имеют права садиться за руль из-за существующих у них долгов.
Обновлено в 06:21
Политика
ДНР и ЛНР согласились передать Киеву пленных
По словам Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский ничего не знал про переговоры о передаче пленных граждан, удерживаемых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
НАТО решило не размещать новые ядерные ракеты в Европе
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Покрове
Обновлено в 05:22
Путешествия
Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму
В понедельник сервис Aviasales опубликовал исследование о заграничных направлениях, где отдых на двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем 50 тысяч рублей.
Обновлено в 03:29
Политика
Президент Бразилии чуть не привез 40 кг кокаина на G20
Обновлено в 04:26
Политика
Трамп прибыл в Осаку на саммит G20
Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл в Осаку, где 28-29 июня пройдет саммит Группы двадцати.
Обновлено в 06:23
Общество
Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов
Туристов с Украины попросили покинуть греческий отель после вывешивания национальных флагов.
Обновлено вчера в 17:58
Культура
Курентзис обвинил власти Пермского края в своем уходе
Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис оставил прощальное письмо, в котором обвинил краевые власти в непонимании.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Худрук саратовского ТЮЗа скончался после падения в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров скончался 27 июня в возрасте 76 лет.
Обновлено в 04:21