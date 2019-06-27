Футбол

Защитник «Аякса» Де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом»Вести.Ru 01:57

Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс де Лигт договорился о личном контракте с туринским "Ювентусом". Зарплата 19-летнего футболиста, соглашение с которым рассчитано на пять лет, составит 12 миллионов евро в год.
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«Ювентус» договорился о контракте с Де Лигтом

Sport24.ruвчера в 18:23

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Источник: «Ювентус» договорился о контракте с де Лигтом

Спорт-Экспрессвчера в 18:03

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Sports.ruвчера в 17:50

«Ювентус» согласовал с де Лигтом условия пятилетнего контракта

Советский спортвчера в 18:01
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Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще

"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
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Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
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Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен

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Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

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Обновлено в 01:30
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

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Захарова рассказала о беспрецедентном предложении Киеву

Сделанное Москвой предложение Киеву об освобождении украинских моряков является беспрецедентным шагом, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Обновлено в 06:56
Общество

Птенцы южноафриканских пингвинов вылупились в Московском зоопарке

Птенцы южноафриканских пингвинов вылупились в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба зоосада.
Обновлено в 06:11
Политика

Как проспектам Бандеры и Шухевича вернули советские названия

Закон о декоммунизации, принятый в 2015 году, включает в себя обязательное переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.
Обновлено вчера в 06:15
Интернет

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"Яндекс.Такси" запустило сервис заказа онлайн-поездок в Румынии и Гане под брендом Yango, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Такси".
Обновлено в 06:16
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В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках

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Происшествия

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Обновлено в 03:56
Общество

Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю

Доставленные в Хабаровский край из «китовой тюрьмы» в Приморье две косатки и шесть белух выпущены в Охотское море, сообщил в четверг, 27 июня, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 06:43
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«МегаФон» запустил брокерский сервис

Специалисты российского оператора сотовой связи «Мегафон» запустили новый брокерский сервис совместно с «БКС Брокер».
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Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов

Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
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Школьниц из Забайкалья заставили работать официантками в Китае

Несколько школьниц из Забайкальского края, отправившихся в Китай от художественной школы, были вынуждены работать там официантками в ресторане, СК начал проверку, сообщило в четверг на своем сайте региональное управление ведомства.
Обновлено в 05:36
Общество

Приставы в Петербурге лишили прав 3400 водителей из-за долгов

В Петербурге более 3400 водителей не имеют права садиться за руль из-за существующих у них долгов.
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ДНР и ЛНР согласились передать Киеву пленных

По словам Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский ничего не знал про переговоры о передаче пленных граждан, удерживаемых ДНР и ЛНР.
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НАТО решило не размещать новые ядерные ракеты в Европе

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Названы причины преждевременного старения кожи и появления морщин

Обновлено в 06:24
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Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Покрове

Обновлено в 05:22
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Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму

В понедельник сервис Aviasales опубликовал исследование о заграничных направлениях, где отдых на двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем 50 тысяч рублей.
Обновлено в 03:29
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ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

Обновлено в 03:00
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Президент Бразилии чуть не привез 40 кг кокаина на G20

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Трамп прибыл в Осаку на саммит G20

Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл в Осаку, где 28-29 июня пройдет саммит Группы двадцати.
Обновлено в 06:23
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Туристов с Украины попросили покинуть греческий отель после вывешивания национальных флагов.
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Курентзис обвинил власти Пермского края в своем уходе

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис оставил прощальное письмо, в котором обвинил краевые власти в непонимании.
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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