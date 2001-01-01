Футбол

«Ювентус» согласовал с Сарри контракт по схеме «2+1»Sports.ru 14:22

По итогам переговоров стороны согласовали контракт по схеме «2+1». Ранее сообщалось, что 60-летний специалист будет зарабатывать в «Ювентусе» 6-7 миллионов евро в год. «Ювентус» и «Челси» договорились о переходе Сарри за более чем 5 млн фунтов.
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Сарри согласовал контракт с «Ювентусом»

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Источник: Сарри в ближайшее время возглавит «Ювентус»

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Sky Italia: агент Сарри встретился с представителями «Ювентуса». Тренер подпишет контракт по схеме «2+1»

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