Футбол
«Ювентус» согласовал с «Аяксом» трансфер де ЛигтаMetaratings вчера в 14:09
Руководство «Ювентуса» достигло договорённости с «Аяксом» по трансферу защитника команды Маттейса де Лигта. Как сообщает De Telegraaf, итальянский клуб предложил за 19-летнего голландца €70 млн, а также ещё порядка €8 млн будут прописаны в качестве различных бонусов.
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«Ювентус» договорился о трансфере Де Лигта, игрок обойдется в 70 млн евро
Спорт день за днемвчера в 13:00
Источник: «Ювентус» договорился с «Аяксом» по де Лигту, сумма трансфера – 82 миллиона евро
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