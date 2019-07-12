Туринская "Ювентус" договорился с амстердамским "Аяксом" по трансферу защитника Маттиаса Де Лигта, сообщает Mirror со ссылкой на голландские СМИ. Ранее футболист согласовал с итальянским клубом условия личного контракта.

«Аякс» и «Ювентус» договорились о трансфере Де Лигта

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