Футбол
«Аякс» и «Ювентус» договорились о трансфере Де ЛигтаГазета.Ru вчера в 14:32
Туринская "Ювентус" договорился с амстердамским "Аяксом" по трансферу защитника Маттиаса Де Лигта, сообщает Mirror со ссылкой на голландские СМИ. Ранее футболист согласовал с итальянским клубом условия личного контракта.
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Источник: «Ювентус» договорился с «Аяксом» по де Лигту, сумма трансфера – 82 миллиона евро
Спорт-Экспрессвчера в 18:19
«Ювентус» договорился о трансфере Де Лигта, игрок обойдется в 70 млн евро
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:03, Вашингтон
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