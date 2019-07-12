Футбол

«Аякс» и «Ювентус» договорились о трансфере Де ЛигтаГазета.Ru вчера в 14:32

Туринская "Ювентус" договорился с амстердамским "Аяксом" по трансферу защитника Маттиаса Де Лигта, сообщает Mirror со ссылкой на голландские СМИ. Ранее футболист согласовал с итальянским клубом условия личного контракта.
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Источник: «Ювентус» готов выложить за де Лигта 75 миллионов евро

ProstoProSportвчера в 17:54

Источник: «Ювентус» договорился с «Аяксом» по де Лигту, сумма трансфера – 82 миллиона евро

Спорт-Экспрессвчера в 18:19

De Telegraaf: «Ювентус» и «Аякс» согласовали трансфер де Лигта

Бомбардир.рувчера в 13:47

Источник: «Ювентус» заплатит за де Лигта € 75 млн

Чемпионатвчера в 17:27

«Ювентус» договорился о трансфере Де Лигта, игрок обойдется в 70 млн евро

Спорт день за днемвчера в 13:00

Де Лихт переходит в «Ювентус»

Евро-футбол.рувчера в 11:18

«Ювентус» улучшил своё предложение по Де Лигту

Sport.ru11 июля в 05:59
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:03, Вашингтон
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Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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