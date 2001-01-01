Футбол
«Ювентус» согласовал новый контракт с РуганиБомбардир.ру 08:14
По новому соглашению зарплата футболиста вырастет до трех миллионов евро за сезон. Ругани выступает за «Ювентус» с 2015 года. Действующий контракт между клубом и игроком истекает в июне 2021 года.
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Культура
Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой обуздать океан
В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию закона «О культуре».
Обновлено в 08:19
Авто
В Петербурге предложили сажать за скручивание пробега у машин
Инициатива предполагает изменение статьи, предусматривающей наказание за мошенничество во время реализации автотранспорта, в том числе бывшего в употреблении.
Обновлено в 06:23
Политика
Врио губернатора Оренбуржья Паслер представлен правительству региона
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер представлен правительству региона.
Обновлено в 05:30
Спорт
Евгения Медведева: «Боль дала мне силы»
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Саратове сотрудники штрафстоянки хотели подкупить автоинспекторов
В отношении двоих представителей специализированной штрафстоянки Саратова возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 09:26
Футбол
Бельгия ведет после первого тайма в матче с Россией
Первый тайм прошел с преимуществом хозяев поля. На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу бельгийской команды.
Обновлено вчера в 16:34
Шоу-бизнес
Адвокат Евгения Петросяна разоблачил Елену Степаненко
Адвокат Евгения Петросяна выступил с громким заявлением о разоблачении Елены Степаненко.
Обновлено в 02:00
Политика
Украина внесла в черный список звезду Comedy Woman
Обновлено в 06:04
Политика
Уровень одобрения россиянами работы Путина достиг максимума за полгода
В последний раз меньшее число россиян не доверяло Путину в декабре 2018 года (5,6% от числа опрошенных), а в конце января 2019 года доля недоверяющих президенту достигала 8,1%.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту
Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Находящийся под домашним арестом москвич пропил электронный браслет
Житель Зеленограда, который за кражу находился под домашним арестом, умудрился продать электронный браслет.
Обновлено в 09:36
Общество
Российский губернатор задумал заманить людей в музеи при помощи мощей
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что для повышения посещаемости региональных музеев нужно начать выставлять в них мощи святых.
Обновлено в 07:22
Политика
Порошенко заступился за посла США на Украине
Президент Украины Петр Порошенко заступился за посла США в стране Мари Йованович, которая, по его словам, играет важную роль в развитии отношений между двумя государствами.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Российские судьи уволились после оправдания полицейских
Судьи сложили полномочия после комплексной проверки деятельности Молчановского суда, которая установила, что они оправдали двух полицейских, сообщил агентству информированный источник.
Обновлено в 08:43
Политика
Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины
Обновлено в 07:54
Политика
УПЦ подала в суд на Минкультуры Украины из-за приказа о переименовании
В Окружной административный суд Киева поступил иск от Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ), которая просит отменить приказ Министерства культуры о включении УПЦ в число религиозных организаций, обязанных сменить название.
Обновлено в 09:07
Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Политика
Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России
В свою очередь Борисов добавил, что отказ американских поставщиков доставить материалы для «черного крыла» не лишили Россию возможности завершить работы в срок.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими
Новейшие системы вооружения, установленные на украинские катера, и которыми не один раз хвастал президент Петр Порошенко, оказались ржавыми и устаревшими.
Обновлено в 05:07
Футбол
Экс-игрок сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмы
Экс-полузащитник «Манчестер Сити», «Сандерленда» и сборной Англии Адам Джонсон 22 марта был выпущен из тюрьмы в Донкастере.
Обновлено в 03:40
Здоровье
В Германии прошел 62-й Конгресс эндокринологии
В Геттингене состоялся 62-й Конгресс эндокринологии, в котором приняли участие около 700 ученых из Германии, Австрии, Швейцарии, Дании, Китая и России.
Обновлено в 06:22
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено вчера в 07:24
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Экономика
Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионах
Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.
Обновлено в 07:30
Общество
На Панина подали заявление из-за слов о «грязной, гомофобной России»
Обновлено вчера в 14:48
Музыка
Филипп Киркоров стал лауреатом премии BraVo в номинации «Певец года»
Обновлено вчера в 15:39
Политика
ЦИК отказался признавать депутатом Госдумы Павла Грудинина
Претендент на депутатский мандат от КПРФ Павел Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а, значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия
Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео
Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:40
Экономика
Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума
Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено вчера в 04:15