Футбол
«Ювентус» согласовал контракт с СарриMetaratings 16:29
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри намерен вернуться в Италию. Как утверждает журналист Танкреди Палмери, наставник лондонского клуба уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», который ранее объявил об уходе нынешнего рулевого команды Массимилиано Аллегри.
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