Футбол

«Ювентус» согласовал контракт с СарриMetaratings 16:29

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри намерен вернуться в Италию. Как утверждает журналист Танкреди Палмери, наставник лондонского клуба уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», который ранее объявил об уходе нынешнего рулевого команды Массимилиано Аллегри.
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«Ювентус» согласовал условия контракта с тренером «Челси» Сарри

Советский спорт16:59

«Ювентус» согласовал контракт с тренером английского клуба

Газета.Ru15:16

«Ювентус» согласовал контракт с Сарри. Итальянец будет зарабатывать 7 млн евро в год

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Матч ТВ16:04

Источник: Гвардьола трижды отказал «Ювентусу». Клуб возглавит Сарри

Спорт-Экспресс14:51

«Ювентус» согласовал контракт с Сарри, Гвардиола в третий раз отказал туринцам

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SNAI Sportnews: Сарри возглавит «Ювентус», Гвардиола трижды отказал туринцам

Sports.ru15:38
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