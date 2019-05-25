Футбол

«Ювентус» согласовал контракт с СарриMetaratings вчера в 16:29

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри намерен вернуться в Италию. Как утверждает журналист Танкреди Палмери, наставник лондонского клуба уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», который ранее объявил об уходе нынешнего рулевого команды Массимилиано Аллегри.
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«Ювентус» согласовал условия контракта с тренером «Челси» Сарри

Советский спортвчера в 16:59

Источник: Сарри станет главным тренером «Ювентуса»

Матч ТВвчера в 16:04

«Ювентус» согласовал контракт с тренером английского клуба

Газета.Ruвчера в 15:16

«Ювентус» согласовал контракт с Сарри. Итальянец будет зарабатывать 7 млн евро в год

Sport24.ruвчера в 15:18

Источник: Гвардьола трижды отказал «Ювентусу». Клуб возглавит Сарри

Спорт-Экспрессвчера в 14:51

«Ювентус» согласовал контракт с Сарри, Гвардиола в третий раз отказал туринцам

Чемпионатвчера в 14:42

SNAI Sportnews: Сарри возглавит «Ювентус», Гвардиола трижды отказал туринцам

Sports.ruвчера в 15:38
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Задержан и.о. главы управления Росреестра по Дагестану

Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан в рамках уголовного дела о махинациях с земельными участками.
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Театры

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В лондонском театре "Кокпит" прошла очередная необычная постановка русскоговорящего театра "Хамелеон".
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Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.
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Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия.
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Общество

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Главарь наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка потребовал смягчить условия своего содержания в тюрьме Нью-Йорка.
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В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080

Согласно упорно циркулирующим в последнее время слухам, новые видеокарты AMD поколения Navi, анонс которых ожидается в понедельник на открытии выставки Computex 2019, получат названия Radeon RX 3080 и RX 3070.
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Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

Полуфинальный матч ЧМ-2019 по хоккею между сборными России и Финляндии завершился победой финской команды со счетом 1:0. Встреча проходила в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы.
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Авто

Почти новый Mercedes-Benz 190E из 80-х выставили на продажу

В Германии выставили на продажу модель Mercedes-Benz 190E, которая была выпущена в далёком 1986 году.
Обновлено вчера в 13:27
Транспорт

В Оренбурге проверят работу 21 автобусного маршрута

Как сообщили 56orb оренбуржцы, в городе практически не работает автобусный маршрут № 20.
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Во Владивостоке оштрафуют родителей участницы скандального выпускного

Обновлено 24 мая в 23:46
Баскетбол

«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА

«Торонто» ведет в серии со счетом 4:2. Команда впервые в своей истории вышла в финал.
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Автомобиль влетел в стену Театра Российской армии в Москве

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Армия и оружие

Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам

Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
Обновлено вчера в 23:35
Религия

Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Страсбург

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу прибыл с визитом в Страсбург, где проведет освящение храма Всех Святых и встретится с руководством Совета Европы, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

Мужчина и трое детей погибли на пожаре в Красноярском крае

Трое детей и мужчина погибли в результате пожара в частном доме в деревне Скворцово Шарыповского района Красноярского края, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
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Общество

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным

Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.
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Политика

Трамп без тревоги воспринял ракетные стрельбы КНДР

Недавние ракетные пуски КНДР не встревожили президента США Дональда Трампа.
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Футбол

Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере

"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
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Автомобили Cadillac CT5-V, CT4-V дебютируют 30 мая

Предстоит также увидеть еще меньший седан CT4. В четверг люксовый бренд подтвердил, что 30 мая все увидят не только CT5-V, но и CT4-V.
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Певица Юлия Савичева удивила чрезмерной худобой на красной дорожке музыкальной премии

Для выхода в свет Юлия выбрала прозрачное платье в пол со шлейфом.
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На алтайской трассе женщина бросилась под колеса фуры, спасая детей

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Спорт

Русская девушка Адриано ответила на обвинения в разрушении чужой семьи

Екатерина Дорожко, возлюбленная форварда московского "Спартака" Луиса Адриано, ответила в инстаграме на вопросы подписчиков по поводу личной жизни с бразильцем, передает "Советский спорт".
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Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения

Компания General Motors совместно с концерном SAIC запустила производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
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Астероид приближается к Земле в эти минуты

Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 17:30
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Иран заподозрили в нападении на российскую авиабазу «Хмеймим»

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Молодожёны Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских вместе с подругами Людмилой Голубицкой и Анной Андрийчук-Завгородней отправили в путешествие.
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Лидер Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил готовность провести переговоры с представителями главы оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо в Осло.
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В Хакасии найдено еще два трупа пропавших туристов в Приисковом

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