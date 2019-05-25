Футбол

«Ювентус» согласовал контракт с СарриMetaratings вчера в 16:29

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри намерен вернуться в Италию. Как утверждает журналист Танкреди Палмери, наставник лондонского клуба уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», который ранее объявил об уходе нынешнего рулевого команды Массимилиано Аллегри.
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«Ювентус» согласовал условия контракта с тренером «Челси» Сарри

Советский спортвчера в 16:59

Источник: Сарри станет главным тренером «Ювентуса»

Матч ТВвчера в 16:04

«Ювентус» согласовал контракт с Сарри, Гвардиола в третий раз отказал туринцам

Чемпионатвчера в 14:42

«Ювентус» согласовал контракт с тренером английского клуба

Газета.Ruвчера в 15:16

Источник: Гвардьола трижды отказал «Ювентусу». Клуб возглавит Сарри

Спорт-Экспрессвчера в 14:51

«Ювентус» согласовал контракт с Сарри. Итальянец будет зарабатывать 7 млн евро в год

Sport24.ruвчера в 15:18

SNAI Sportnews: Сарри возглавит «Ювентус», Гвардиола трижды отказал туринцам

Sports.ruвчера в 15:38
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В Канаде найдены самые древние ископаемые грибы

Возраст находки составляет около миллиарда лет В арктической части Канады обнаружены самые древние грибы на Земле, их возраст составляет примерно один миллиард лет, пишет журнал Nature.
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Таксист устроил стрельбу в ходе драки в Одинцове

Драка со стрельбой с участием водителя такси произошла в подмосковном Одинцове, один из ее участников применил оружие.
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Происшествия

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Ребенок погиб, еще 14 человек пострадали при обрушении театральной сцены на востоке Китая. Там проходил творческий танцевальный конкурс.
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Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

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Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере

"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Авто

Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) сообщил, что эксперты организации приняли новую военную стратегию.
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Андрей Рубанов удостоен литературной премии «Национальный бестселлер»

Победителем общероссийской литературной премии «Национальный бестселлер» стал писатель Андрей Рубанов.
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Согласно документам суда, в сентябре 1999 года капитан Лысых, служивший в 15-м отряде спецназа «Вятич» внутренних войск МВД, получил тяжелую минно-взрывную травму в ходе спецоперации в Новолакском районе Дагестана.
Обновлено 24 мая в 17:46
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что недавние запуски ракет Северной Кореей не вызывают у него обеспокоенности.
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В Якутии ранили ножом директора школы

Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.
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Футбол

Роббен, Рибери и Рафинья провели суммарно 1000 матчей за «Баварию». Они уйдут летом

По данным Opta, суммарное количество матчей Роббена, Рибери и защитника Рафиньи за «Баварию» составило 1000.
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Экс-претендент на титул Хантер нокаутировал Мальдонадо

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Жители Греции активно голосуют на выборах в Европарламент

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