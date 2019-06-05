Кьеза согласовал контракт с «Ювентусом»Нева Спорт 04:41

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза может стать футболистом туринского «Ювентуса». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Культура BadComedian поддержал режиссёр Сарик Андреасян Режиссёр фильма «Защитники» Сарик Андреасян, который неоднократно становился объектом критики и шуток со стороны блогера Евгения Баженова (BadComedian), неожиданно встал на его защиту.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Происшествия Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.

Политика В США рассказали о России после Путина Обширное военное сотрудничество двух стран может быть подкреплено растущей солидарностью их позиций против США.

Происшествия СК установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу в Подмосковье Следственный комитет установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в Красногорске, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Армия и оружие Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» вышел в море По возвращении в пункт базирования на крейсере «Москва» продолжатся ремонтные работы общекорабельных систем и механизмов.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Происшествия Девятилетняя девочка пролетела 18 этажей в сорвавшемся лифте и выжила В китайском городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун, девятилетняя девочка пролетела 18 этажей в сломанном лифте и осталась жива.

Политика Зеленский предлагает украинским бизнесменам инвестировать в Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский предлагает украинскому крупному бизнесу инвестировать в инфраструктуру Донбасса.

Авто Продажи Haval F7 в России стартуют завтра Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.

Политика Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.

Происшествия СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.

Армия и оружие Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.

Футбол Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе» Итальянский «Удинезе» согласовал контракт с игроком столичного ЦСКА Родриго Бекао.

Общество Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде подошла к концу своего существования.

Экономика Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.

Здоровье Чем может быть опасно чрезмерное употребление яиц, рассказали учёные Учёные из Университета Массачусетс Лоуэлл рассказали, чем может быть опасно чрезмерное употребление яиц.

Общество В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы Эксперты «Росконтроля» проверили готовый свиной шашлык, продающийся на прилавках российских магазинов.

Общество Тимати ответил матом на обвинения в обмане Минобороны Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) ответил на критику коллекции одежды, которую он выпустил вместе с Минобороны России.

Здоровье Более 700 медиков получили статус «Московский врач» В поликлиниках и больницах Департамента здравоохранения столицы теперь насчитывается 705 специалистов, которые получили статус «Московский врач».

Футбол Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.

Политика Трамп не исключил военной операции США против Ирана Президент США Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана, однако предпочел бы путь переговоров.

Происшествия В Москве отель Akvarel эвакуировали из-за сообщения о минировании Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что также сообщение о минировании поступило в отель Savoy на ул. Рождественка.

Общество Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).

Политика В Раде хотят конфисковать имущество у жителей Донбасса Украинские власти могут в будущем пытаться конфисковать имущество жителей охваченных войной районов Донбасса, которые получили паспорта РФ – соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной рады депутатом Олегом Мусием, передает ФАН.