Футбол
Кьеза согласовал контракт с «Ювентусом»Нева Спорт 04:41
Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза может стать футболистом туринского «Ювентуса». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
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Культура
BadComedian поддержал режиссёр Сарик Андреасян
Режиссёр фильма «Защитники» Сарик Андреасян, который неоднократно становился объектом критики и шуток со стороны блогера Евгения Баженова (BadComedian), неожиданно встал на его защиту.
Обновлено вчера в 08:38
Армия и оружие
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Обновлено в 03:29
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Политика
В США рассказали о России после Путина
Обширное военное сотрудничество двух стран может быть подкреплено растущей солидарностью их позиций против США.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
СК установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу в Подмосковье
Следственный комитет установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в Красногорске, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» вышел в море
По возвращении в пункт базирования на крейсере «Москва» продолжатся ремонтные работы общекорабельных систем и механизмов.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Девятилетняя девочка пролетела 18 этажей в сорвавшемся лифте и выжила
В китайском городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун, девятилетняя девочка пролетела 18 этажей в сломанном лифте и осталась жива.
Обновлено в 04:27
Политика
Зеленский предлагает украинским бизнесменам инвестировать в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает украинскому крупному бизнесу инвестировать в инфраструктуру Донбасса.
Обновлено в 04:51
Авто
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено вчера в 08:02
Политика
Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Общество
Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России
Обновлено в 04:32
Происшествия
СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ
Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Футбол
Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»
Итальянский «Удинезе» согласовал контракт с игроком столичного ЦСКА Родриго Бекао.
Обновлено вчера в 22:33
Общество
Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации
Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде подошла к концу своего существования.
Обновлено в 00:37
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Здоровье
Чем может быть опасно чрезмерное употребление яиц, рассказали учёные
Учёные из Университета Массачусетс Лоуэлл рассказали, чем может быть опасно чрезмерное употребление яиц.
Обновлено в 02:34
Общество
В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы
Эксперты «Росконтроля» проверили готовый свиной шашлык, продающийся на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 01:41
Общество
Тимати ответил матом на обвинения в обмане Минобороны
Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) ответил на критику коллекции одежды, которую он выпустил вместе с Минобороны России.
Обновлено в 04:43
Здоровье
Более 700 медиков получили статус «Московский врач»
В поликлиниках и больницах Департамента здравоохранения столицы теперь насчитывается 705 специалистов, которые получили статус «Московский врач».
Обновлено в 00:17
Футбол
Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
США предъявили Турции ультиматум из-за С-400
Обновлено в 01:54
Политика
Трамп не исключил военной операции США против Ирана
Президент США Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана, однако предпочел бы путь переговоров.
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Москве отель Akvarel эвакуировали из-за сообщения о минировании
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что также сообщение о минировании поступило в отель Savoy на ул. Рождественка.
Обновлено в 05:16
Общество
Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства
С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Политика
В Раде хотят конфисковать имущество у жителей Донбасса
Украинские власти могут в будущем пытаться конфисковать имущество жителей охваченных войной районов Донбасса, которые получили паспорта РФ – соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной рады депутатом Олегом Мусием, передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:03
Общество
Опрос показал, что россияне готовы отказаться от пластиковых пакетов
Две трети россиян для покупок используют пластиковые пакеты, при этом большинство готовы от них отказаться, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 05:15