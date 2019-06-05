Футбол
«Ювентус» согласовал контракт с КьезойЧемпионат 03:37
Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза согласовал условия контракта с «Ювентусом», утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. По данным источника, туринский клуб предложил футболисту пятилетний контракт с зарплатой в € 10 млн в год, что составит € 5 млн в год чистыми.
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