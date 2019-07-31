Футбол
«Ювентус» согласился продать Кина в «Эвертон»Спорт-Экспресс вчера в 09:23
"Ювентус" и "Эвертон" согласовали сумму трансфера нападающего Мойзе Кина. Англичане заплатят за 19-летненго итальянца 27,5 миллиона фунтов стерлингов. С учетом возможных бонусов эта сумма может возрасти до 36,6 миллиона, утверждает Sky in Italy.
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Форвард «Ювентуса» Кин отказался переходить в «Арсенал» после общения с Эмери
Sport24.ruвчера в 18:50
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Sports.ruвчера в 17:32
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:31, Ашберн
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