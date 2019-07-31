Футбол

«Ювентус» согласился продать Кина в «Эвертон»Спорт-Экспресс вчера в 09:23

"Ювентус" и "Эвертон" согласовали сумму трансфера нападающего Мойзе Кина. Англичане заплатят за 19-летненго итальянца 27,5 миллиона фунтов стерлингов. С учетом возможных бонусов эта сумма может возрасти до 36,6 миллиона, утверждает Sky in Italy.
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«Ювентус» согласился продать Кина в «Эвертон»

Спорт-Экспрессвчера в 09:23
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:31, Ашберн
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