Футбол
«Ювентус» согласился продать Дибалу в «Манчестер Сити»
«Ювентус» согласился продать Дибалу в «Манчестер Сити»NewInform06:00
Туринский «Ювентус» согласился продать аргентинского нападающего Пауло Дибалу в английский «Манчестер Сити». Об этом информирует зарубежная пресса. Согласно данным источника, «Старая сеньора» готова расстаться с 25-летним форвардом не менее чем за 90 миллионов фунтов стерлингов.
NewInform06:00
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«Бавария», «ПСЖ» и «Манчестер Сити» интересуются Дибалой. «Ювентус» хочет более 100 млн евро
Sport24.ruвчера в 06:32
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