Спорт день за днем

Спорт день за днем 06:09

«Ювентус» следит за ситуацией вокруг защитника «Барселоны» Жорди Альбы, сообщает Tuttosport. 29-летний испанец не может договориться с каталонским клубом о продлении контракта. Альба хочет новое соглашение на 3 года плюс повышение зарплаты, но переговоры пока не продвигаются.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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