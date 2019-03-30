Футбол
«Ювентус» с минимальным счетом обыграл «Эмполи»LiveSport.ru вчера в 15:12
«Ювентус» одержал победу над «Эмполи» в домашнем матче чемпионата Италии. Встреча, которая прошла в Турине, завершилась со счетом 1:0. Победный гол забил нападающий Мойзе Кин, который воспользовался скидкой головой от Марио Манджукича.
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