Футбол

«Ювентус» с минимальным счетом обыграл «Эмполи»LiveSport.ru вчера в 15:12

«Ювентус» одержал победу над «Эмполи» в домашнем матче чемпионата Италии. Встреча, которая прошла в Турине, завершилась со счетом 1:0. Победный гол забил нападающий Мойзе Кин, который воспользовался скидкой головой от Марио Манджукича.
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«Отец, не забывай, кто тебя кормит». Главный талант Италии пережил семейную драму и готовится бить все рекорды

Матч ТВ06:30

Кинжал в ближний угол: «Ювентус» скромно одолел «Эмполи»

Евро-футбол.рувчера в 15:02

«Ювентус» обыграл «Эмполи» благодаря голу Кина

Спорт-Экспрессвчера в 14:53

Гол Кина принёс «Ювентусу» победу в матче Серии А с «Эмполи»

Чемпионатвчера в 14:52

«Ювентус» одержал победу над «Эмполи»

Газета.Ruвчера в 14:52

«Ювентус» — «Эмполи» — 1:0. Видеообзор матча 29-го тура Серии A

Sport24.ruвчера в 15:31

Гол Кина принес победу «Ювентусу» в матче серии А с «Эмполи»

Советский спортвчера в 14:55
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
Политика

Порошенко проголосовал на выборах на Украине

Обновлено в 05:38
Космос

На МКС начинается изучение космической радиации

По сообщению РИА Новости, целью эксперимента является создание системы мониторинга радиационной опасности, а также разработка экспериментально проверенных методов определения чувствительности аппаратуры к всплескам космической радиации.
Обновлено в 03:04
Политика

Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено 28 марта в 08:40
Армия и оружие

Израиль приготовился к военной кампании в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к полноценной военной кампании в секторе Газа.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Французский эксперт рассказал о причинах успеха России в Сирии

Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.
Обновлено вчера в 21:09
Политика

Проблему Голан обсудят на саммите арабских стран

Американский президент Дональд Трамп 25 марта подписал декларацию о признании суверенитета еврейского государства над Голанскими высотами.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Готовы разгромить врага в любой точке: ВДВ России провели масштабные манёвры

Учения прошли на четырех полигонах, расположенных в самых разных частях нашей необъятной Родины, в том числе и в Крыму.
Обновлено вчера в 19:30
Культура

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Политика

В Венесуэле вновь отключили свет из-за атак на систему генерации

Как сообщили в ведомстве, синхронные атаки были зафиксированы 29 и 30 марта, однако в пресс-службе уверили, что власти «победят попытки саботажа».
Обновлено в 08:25
Политика

Посол Великобритании публично нарушила украинский закон

Согласно статье 71 украинского закона о выборах, бюллетень является документом строгой отчетности, и его нельзя передавать посторонним.
Обновлено в 06:59
Космос

Ученые заметили «грибы» и «лишайник» на Марсе

Обновлено 28 марта в 04:49
Политика

Зеленский рассказал о пользе Саакашвили

Обновлено в 06:37
Авто

Процесс утилизации автомобилей в Германии

В процессе утилизации с машины снимаются колеса и все детали, находящиеся в приемлемом состоянии, сливаются все имеющиеся жидкости.
Обновлено в 06:29
Политика

Стало известно о первых нарушениях на выборах президента Украины

Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта

Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта Сама Ольга Бузова, к слову, опубликовала в своем микроблоге видео с концерта, однако на нем запечатлены лишь теплые объятия артистов.
Обновлено в 03:47
Хоккей

Кубок Гагарина. Кадейкин сыграет во втором матче с «Авангардом»

Напомним, что Кадейкин пропускал первую встречу из-за болезни.В текущем плей-офф нападающий сыграл 11 матчей и набрал 4 (1+3) очка.
Обновлено в 06:59
Политика

Первые нарушения на выборах зафиксированы на Украине

Обновлено в 03:00
Единоборства

Тимофей Настюхин нокаутировал Эдди Альвареса в первом раунде

Обновлено в 06:29
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Происшествия

На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Политика

Лавров рассказал, что делают российские военные в Венесуэле

Лавров заявил, что российские военные поехали в Венесуэлу для того, чтобы отремонтировать технику в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Обновлено в 07:35
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114

В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено вчера в 08:37
Здоровье

Москвичам рассказали о сезонных правилах ухода за домашними животными

Практикующий ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных в ВАО и слушательница исторического класса повышения квалификации Екатерина Егорова рассказала, чем может грозить домашним любимцам потепление в большом городе после затяжной зимы.
Обновлено в 06:08
Футбол

Холлоуэй советует «МЮ» вернуть Заа

Бывший тренер "Кристал Пэлас" Иан Холлоуэй считает, что "Манчестер Юнайтед" стоит подписать нападающего команды Вильфрида Заа, который уже выступал за "МЮ" ранее.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Одессе глава избирательной комиссии избил избирателя

В Одессе на избирательном участке в Киевском районе избили пришедшего проголосовать избирателя.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Певица Натали празднует свое 45-летие

Натали, известная как исполнительница песен «О, Боже, какой мужчина!» и «Ветер с моря дул», сегодня отмечает свой 45-й день рождения.
Обновлено в 08:18
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Зеленский рассказал, что будет делать в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае проигрыша на выборах президента сосредоточится на подготовке к выборам в Верховную раду.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Появились кадры с места столкновения автобуса и автовоза в Москве

Обновлено в 07:02
Хоккей

Александр Овечкин в восьмой раз забросил 50 шайб за сезон

Обновлено в 00:36
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