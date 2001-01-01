Футбол
«Ювентус» резко снизил предложение по де ЛигтуСоветский спорт 18:42
Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что Ювентус предложил Аяксу 55 миллионов евро за защитника Маттейса де Лигта. Еще 10 миллионов амстердамцы могут получить в виде бонусов.
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