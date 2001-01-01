Футбол

«Ювентус» резко снизил предложение по де ЛигтуСоветский спорт 18:42

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что Ювентус предложил Аяксу 55 миллионов евро за защитника Маттейса де Лигта. Еще 10 миллионов амстердамцы могут получить в виде бонусов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Ювентус» отправил первый запрос на трансфер де Лигта

Матч ТВ21:53

СМИ: «Ювентус» отправил первый запрос на трансфер де Лигта

Sportbox.RU21:53

СМИ: «Ювентус» сделал первое предложение по де Лигту

Спорт-Экспресс20:23

«Ювентус» резко снизил предложение по де Лигту

Советский спорт18:42

Sky Sport: «Ювентус» предложил «Аяксу» 65 миллионов за де Лигта. Это первое официальное предложение от туринцев

Бомбардир.ру19:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:16, Вашингтон
Наука

Инженеры разработали «умные» очки с автофокусом

Обновлено в 16:29
Наука

Возле древней пирамиды в Египте археологи нашли десятки странных мумий

Польские археологи обнаружили в Египте несколько десятков необычных мумий.
Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие

Караул не устал

Дальше все было по плану: пешие расчеты, механизированная колонна, плац-концерт Роты почетного караула.
Обновлено в 17:14
Интернет

Facebook и Instagram решили проблемы в работе сервисов

Социальные сети Facebook и Instagram сообщили о решении проблем, которые в среду вечером привели к масштабному сбою в работе сервисов.
Обновлено в 21:16
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Космос

Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса

Обновлено вчера в 13:19
Политика

Путин назвал условие диалога с Украиной

Диалог Киева и Москвы возможен при выполнении главой Украины Владимиром Зеленским своих предвыборных обещаний, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 19:53
Футбол

ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии

Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:20
Политика

Художник показал Путину его фото в молодости

Обновлено в 13:36
Общество

Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян

Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено в 05:09
Политика

Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео

Обновлено вчера в 16:10
Кино

Стало известно имя режиссера сериала «Властелин колец»

Обновлено в 19:10
Общество

Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило соцсети

Обновлено в 16:38
Политика

В Кремле назвали темы переговоров Путина с папой римским

Обновлено в 11:27
Общество

Маслякова хотят лишить прав на КВН

ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.
Обновлено в 20:44
Экономика

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Политика

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14
Политика

Путин отдал церкви право на организацию паломнических туров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за религиозными организациями право организовывать паломнические поездки.
Обновлено в 14:02
Политика

Стали известны все фамилии и фотографии погибших моряков-подводников

Напомним, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что все погибшие при пожаре на глубоководном аппарате офицеры будут представлены к госнаградам.
Обновлено в 06:42
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес

В день минус килограмм: Анна Хилькевич рассказала о необычной диете

Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено вчера в 08:33
Политика

Путин освободил от должности трех генералов

Президент Владимир Путин освободил от должностей трех генералов.
Обновлено в 10:45
Технологии

Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта

Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
Авто

Volkswagen в июне увеличил продажи в России на 6%

По данным пресс-службы Volkswagen, хитом марки на рынке России остается модель Polo – на ней в июне остановили свой выбор 5 415 россиян (+2,8%).
Обновлено в 08:31
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Авто

Новый BMW X6 получил российский ценник

Компания BMW оценила в рублях купеобразный кроссовер X6 нового поколения. Стартовая цена новинки перевалила далеко за пять миллионов рублей.
Обновлено в 06:35
Здоровье

Минздрав советует туристам с детьми выбирать ночные перелеты

Семьям, собирающимся в отпуск с маленькими детьми, советуют выбирать рейсы, назначенные на ночное время.
Обновлено в 16:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное