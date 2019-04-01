Футбол

«Ювентус» резко снизил предложение по де ЛигтуСоветский спорт вчера в 18:42

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что Ювентус предложил Аяксу 55 миллионов евро за защитника Маттейса де Лигта. Еще 10 миллионов амстердамцы могут получить в виде бонусов.
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«Ювентус» предложит за де Лигта € 75 млн

Чемпионат02:26

«Ювентус» предложит 55+10 млн евро за де Лигта. «Аякс» требует 75

Sports.ru01:43

СМИ: «Ювентус» сделал первое предложение по де Лигту

Спорт-Экспрессвчера в 20:23

СМИ: «Ювентус» отправил первый запрос на трансфер де Лигта

Sportbox.RUвчера в 21:53

«Ювентус» резко снизил предложение по де Лигту

Советский спортвчера в 18:42

СМИ: «Ювентус» отправил первый запрос на трансфер де Лигта

Матч ТВвчера в 21:53

Sky Sport: «Ювентус» предложил «Аяксу» 65 миллионов за де Лигта. Это первое официальное предложение от туринцев

Бомбардир.рувчера в 19:10
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Экономика

Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния

Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:05
Политика

Британцы перехватили танкер с нефтью для Сирии

Британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, на котором была сырая нефть для Сирии.
Обновлено в 05:05
Общество

Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах

Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
Обновлено в 05:34
Происшествия

ЧП во время салюта в Минске попало на видео

В сети появилось видео момента взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости, в результате которого погибла женщина.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов

Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Власти Камчатки рассказали о состоянии сбитых автобусом людей

Обновлено в 05:09
Экономика

В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов

Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с руководителем парламентской фракции Сергеем Мироновым внесли в Государственную думу законопроект о возобновлении выплат российским гражданам по советским вкладам.
Обновлено в 02:46
Общество

В Башкирии обрушился мост из фильма «Вечный зов»

Пользователей соцсетей Софья Андреева пишет, что данный пешеходный деревянный мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году, по неподтвержденным данным является самым длинным деревянным мостом в России.
Обновлено в 02:54
Общество

Наводнение охватило новые поселки в Иркутской области

Обновлено в 02:09
Политика

Шойгу назвал причину аварии на глубоководном аппарате ВМФ

Обновлено в 03:02
Экономика

В России снизилась деловая активность впервые с 2016 года

Деловая активность обрабатывающих отраслей и сфер услуг в России упала ниже критического показателя: в июне 2019 года совокупный индекс PMI упал до 49,2 пункта.
Обновлено в 04:07
Кино

Блогеры раскритиковали сериал Netflix про Романовых

Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме

В последнее время большинство публикаций в микроблоге Ксении Собчак посвящено ее сыну Платону.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Сильное извержение вулкана началось в Италии

Сильное извержение вулкана началось на острове Стромболи к северу от Сицилии, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:41
Экономика

Ввод брендированных отелей в России сократился в пять раз

На 2-м месте находится столица Грузии Тбилиси, которая по-прежнему привлекает международные гостиничные бренды.
Обновлено в 04:46
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье

Для получения прав обяжут сдавать тест на наркотики

Строго говоря, отправить сдавать тест на наркотики врач, обследующий человека, проходящего медкомиссию для получения или замены водительского удостоверения, может и сейчас.
Обновлено в 05:07
Футбол

Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу

Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Культура

Курентзис после ухода из пермского оперного театра дал интервью Собчак

Художественный руководитель театра оперы и балета на YouTube-канале "Осторожно, Собчак!" откровенно рассказал ведущей о причинах своего отъезда из Перми, культуре и планах на будущее.
Обновлено в 02:19
Авто

Сколько россияне потратили на покупку новых машин

Обновлено в 05:30
Происшествия

Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме

В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
Обновлено в 04:31
Общество

Определен самый бодрящий растворимый кофе в российских магазинах

Обновлено в 02:57
Кино

Крида застали за поцелуями с замужней актрисой

В спутнице певца узнали актрису Юлию Александрову, известную по фильмам «Горько!» и «Елки».
Обновлено вчера в 14:37
Кино

Скончался испанский актер Артуро Фернандес

Артист снимался в кино до до 90 лет. В Испании на 91-ом году жизни скончался актер Артуро Фернандес. Об этом 4 июля сообщили испанские СМИ.
Обновлено в 05:30
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильные упаковки

Обновлено в 00:42
Игры

Руководитель студии Respawn рассказал о причинах задержки Titanfall 3

Руководитель студии Respawn Винс Зампелла сообщили о причинах приостановки разработки третьей части Titanfall.
Обновлено в 00:09
Политика

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Политика

Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100

Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Бизнесмен Армен Джуликян в суде рассказал о дружбе с подполковником ГУ МВД Елизаровым и о взятках для него

Сегодня в Октябрьском районном суде Саратова продолжилось рассмотрение уголовного дела о взятках, обвиняемым по которому выступает начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции, подполковник ГУ МВД Дмитрий Елизаров.
Обновлено в 03:26
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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